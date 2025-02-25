Уфимцы вспомнили фенольную катастрофу

Posted 25 февраля, 05:12
Published 25 февраля, 05:12
Modified 25 февраля, 08:54
Updated 25 февраля, 08:54
Напомним, в марте 1990 года в реку Уфа пропали фенольные стоки с промышленной площадки химпрома. Спустя короткое время фенол был обнаружен в водопроводе столицы Республики Башкортостан. При попадании в организм он мог вызвать тяжёлое отравление. Смерть могла наступить в результате паралича дыхания и сердца. Уфимцам пришлось принимать экстренные меры, чтобы не стать жертвой катастрофы.
— Славно нас тогда потрепало… — вспоминает Алекс А.
— В продуктовых магазинах из пищевой жидкости тогда только уксус остался… вода из крана воняла сильно…такое не забудешь… — пишет Батыр А.
— Веселое было время… — иронизирует Юрис М.