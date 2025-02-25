mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 05:12

Published 25 февраля, 05:12

Modified 25 февраля, 08:54

Updated 25 февраля, 08:54

Уфимцы вспомнили фенольную катастрофу

Уфимцы вспомнили фенольную катастрофу

25 февраля 2025, 05:12
Жители столицы Республики Башкортостан вспомнили фенольную катастрофу в паблике «История Уфы и Башкортостана» во вторник, 25 февраля.

Напомним, в марте 1990 года в реку Уфа пропали фенольные стоки с промышленной площадки химпрома. Спустя короткое время фенол был обнаружен в водопроводе столицы Республики Башкортостан. При попадании в организм он мог вызвать тяжёлое отравление. Смерть могла наступить в результате паралича дыхания и сердца. Уфимцам пришлось принимать экстренные меры, чтобы не стать жертвой катастрофы.

— Славно нас тогда потрепало… — вспоминает Алекс А.
— В продуктовых магазинах из пищевой жидкости тогда только уксус остался… вода из крана воняла сильно…такое не забудешь… — пишет Батыр А.
— Веселое было время… — иронизирует Юрис М.
Ребёнок потерял сознание: Минздрав Башкирии выступил по поводу «фенольных» писем
Узнать подробнее

Ранее Минздрав РБ опроверг «фенольные» письма, рассылаемые якобы от лица ведомства.

Читайте также:
Ребенок отравился алкоголем в БашкирииКонцерт Цоя в Уфе попал в СетьСанатории Уфы подкосили здоровье детей
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Отравление#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Вода#Республика Башкортостан#История#Минздрав РБ#Экстренные меры#Фенол#1990 год#Фенольная катастрофа#Паралич
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика