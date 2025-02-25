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Posted 25 февраля, 08:59

Published 25 февраля, 08:59

Modified 25 февраля, 09:27

Updated 25 февраля, 09:27

Пенсионерам Башкирии автоматически увеличили выплаты

Уфимцам автоматом увеличили пенсии

25 февраля 2025, 08:59
Фото: 1MI.

Пенсионерам Башкирии автоматически увеличили выплаты

С 1 января в Республике Башкортостан автоматически установлены надбавки к пенсиям свыше 37 тысяч инвалидов первой группы и людей, достигших возраста в 80 лет, сообщает Соцфонд по РБ во вторник, 25 февраля.

Отмечается, что перечисляемая ранее компенсационная выплата по уходу теперь вошла в состав пенсии. Всё делается автоматом и будет индексироваться с каждым годом.

Для получателей страховой пенсии размеры надбавок к пенсии на уход составляют:

  • Если компенсационные выплаты были оформлены ранее — ₽1511,10;
  • Если до этого выплата не была оформлена и с этого года установлена надбавка к пенсии на уход — ₽1314.

Получателям социальной пенсии (по старости, достигшим 80 лет и социальной пенсии по инвалидности I группы) надбавка составит ₽1380.

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Подробную информацию по вопросу можно получить по телефону: 8–800–100–00–01.

Ранее сообщалось, что большинство мужчин оказались против разницы в пенсионном возрасте с женщинами.

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