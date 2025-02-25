Уфимцам автоматом увеличили пенсии

Пенсионерам Башкирии автоматически увеличили выплаты

С 1 января в Республике Башкортостан автоматически установлены надбавки к пенсиям свыше 37 тысяч инвалидов первой группы и людей, достигших возраста в 80 лет, сообщает Соцфонд по РБ во вторник, 25 февраля.