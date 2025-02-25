Уфимцам автоматом увеличили пенсии

Posted 25 февраля, 08:59
Published 25 февраля, 08:59
Modified 25 февраля, 09:27
Updated 25 февраля, 09:27
Отмечается, что перечисляемая ранее компенсационная выплата по уходу теперь вошла в состав пенсии. Всё делается автоматом и будет индексироваться с каждым годом.
Для получателей страховой пенсии размеры надбавок к пенсии на уход составляют:
Получателям социальной пенсии (по старости, достигшим 80 лет и социальной пенсии по инвалидности I группы) надбавка составит ₽1380.
Подробную информацию по вопросу можно получить по телефону: 8–800–100–00–01.
Ранее сообщалось, что большинство мужчин оказались против разницы в пенсионном возрасте с женщинами.