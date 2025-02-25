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Posted 25 февраля, 07:55

Published 25 февраля, 07:55

Modified 25 февраля, 09:34

Updated 25 февраля, 09:34

Под Уфой рабочий погиб на стройке

Уфимца убила стекловата

25 февраля 2025, 07:55
Фото: 1MI.

Под Уфой рабочий погиб на стройке

Гострудинспекция Республики Башкортостан расследовала смертельный случай на производстве с 43-летним электрогазосварщиком ООО «УралТеплоМонтаж» в Уфимском районе, сообщает ведомство во вторник, 25 февраля.

В октябре 2024 года работники организации облицовывали огнеупорными материалами промышленный котёл на объекте. Работа шла, и остатки рулонов стекловолокна были сложены на втором ярусе временных строительных лесов. Как выяснила проверка, 19 октября электрогазосварщику поручили приварить детали после нанесения разметки. Внезапно на него со второго яруса лесов упал рулон стекловолокна. Рабочий рухнул на бетонный пол с высоты и ударился боком об трубу. Мужчину госпитализировали в уфимскую больницу №13, но спасти его не удалось.

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Сотрудники трудовой инспекции выяснили, что рулон стекловолокна упал с лесов из-за разрушения деревянных конструкций. Поэтому к смерти рабочего привела плохая организация работ. Материалы инспекции переданы следователям.

Ранее сообщалось, что машиниста в башкирском Стерлитамаке намотало на буровую машину.

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