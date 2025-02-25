Уфимца убила стекловата

В октябре 2024 года работники организации облицовывали огнеупорными материалами промышленный котёл на объекте. Работа шла, и остатки рулонов стекловолокна были сложены на втором ярусе временных строительных лесов. Как выяснила проверка, 19 октября электрогазосварщику поручили приварить детали после нанесения разметки. Внезапно на него со второго яруса лесов упал рулон стекловолокна. Рабочий рухнул на бетонный пол с высоты и ударился боком об трубу. Мужчину госпитализировали в уфимскую больницу №13, но спасти его не удалось.