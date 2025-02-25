Уфимский ТЦ оцепили пожарные

Posted 25 февраля, 13:58
Published 25 февраля, 13:58
Modified 25 февраля, 14:00
Updated 25 февраля, 14:00
По словам людей, находившихся в здании перед началом эвакуации, в ТЦ зазвучала пожарная сигнализация, после чего гостей попросили выйти на улицу. Вскор на место прибыли оперативные службы.
Mkset в пресс-службе МЧС сообщили, что причиной эвакуации действительно стала автоматическая сигнализация. Она сработала на втором этаже — там по каким-то причинам оплавился кабель, не вызвав горения. Спасатели оперативно разобрались с проблемой. Всего из ТЦ эвакуировали 500 человек.