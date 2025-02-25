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Posted 25 февраля, 13:58

Published 25 февраля, 13:58

Modified 25 февраля, 14:00

Updated 25 февраля, 14:00

В Уфе эвакуировали ТЦ «Мир»

Уфимский ТЦ оцепили пожарные

25 февраля 2025, 13:58
Фото: centermir.com, МЧС.

В Уфе эвакуировали ТЦ «Мир»

Из торгового центра «Мир» срочно вывели всех посетителей и сотрудников, сообщили Mkset очевидцы во вторник, 25 февраля.

По словам людей, находившихся в здании перед началом эвакуации, в ТЦ зазвучала пожарная сигнализация, после чего гостей попросили выйти на улицу. Вскор на место прибыли оперативные службы.

Mkset в пресс-службе МЧС сообщили, что причиной эвакуации действительно стала автоматическая сигнализация. Она сработала на втором этаже — там по каким-то причинам оплавился кабель, не вызвав горения. Спасатели оперативно разобрались с проблемой. Всего из ТЦ эвакуировали 500 человек.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе кинологи проверили три школы.

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