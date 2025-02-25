Уфимский ТЦ оцепили пожарные

Mkset в пресс-службе МЧС сообщили, что причиной эвакуации действительно стала автоматическая сигнализация. Она сработала на втором этаже — там по каким-то причинам оплавился кабель, не вызвав горения. Спасатели оперативно разобрались с проблемой. Всего из ТЦ эвакуировали 500 человек.