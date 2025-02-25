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Posted 25 февраля, 12:11

Published 25 февраля, 12:11

Modified 25 февраля, 12:15

Updated 25 февраля, 12:15

Уфимский самолет экстренно приземлился из-за больного пассажира

Уфимский самолет экстренно сел в Братске

25 февраля 2025, 12:11
Фото: 1MI.

Уфимский самолет экстренно приземлился из-за больного пассажира

Самолёт рейса Иркутск-Уфа экстренно приземлился из-за больного пассажира утром 25 февраля, сообщает Телеграм-канал Aviaincident во вторник, 25 февраля.

В Иркутский региональный центр единой системы организации воздушного движения поступила информация от экипажа указанного самолета о пассажире, который нуждается в медицинской помощи.

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В результате, командир принял решение о посадке в аэропорту Братск. Самолетом, совершавший рейс SBI 6363 в столицу Республики Башкортостан, является Boeing-737-800. Эксплуатирует его авиакомпания АО «Авиакомпания „Сибирь“».

Ранее Mkset писал, что из Уфы начнут курсировать прямые рейсы в китайский курорт Санья. Они стартуют уже менее чем через месяц. Со стоимостью авиабилетов и другой информацией, вы можете ознакомиться в нашем материале.

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