Уфимский самолет экстренно сел в Братске

Posted 25 февраля, 12:11
Published 25 февраля, 12:11
Modified 25 февраля, 12:15
Updated 25 февраля, 12:15
В Иркутский региональный центр единой системы организации воздушного движения поступила информация от экипажа указанного самолета о пассажире, который нуждается в медицинской помощи.
В результате, командир принял решение о посадке в аэропорту Братск. Самолетом, совершавший рейс SBI 6363 в столицу Республики Башкортостан, является Boeing-737-800. Эксплуатирует его авиакомпания АО «Авиакомпания „Сибирь“».
Ранее Mkset писал, что из Уфы начнут курсировать прямые рейсы в китайский курорт Санья. Они стартуют уже менее чем через месяц. Со стоимостью авиабилетов и другой информацией, вы можете ознакомиться в нашем материале.