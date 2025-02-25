Уфимским ветеранам СВО выдадут помощников

Мэр Ратмир Мавлиев поручил сформировать Межведомственную комиссию, которая будет заниматься взаимодействием в вопросах трудоустройства и защиты прав ветеранов спецоперации. Главная цель комиссии — «административная навигация» этого процесса, то есть помощь в ориентировании в ситуации и решении вопросов, возникающих у ветеранов при трудоустройстве.