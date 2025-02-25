Уфимским ветеранам СВО выдадут помощников

Posted 25 февраля, 06:49
Published 25 февраля, 06:49
Modified 25 февраля, 09:09
Updated 25 февраля, 09:09
Мэр Ратмир Мавлиев поручил сформировать Межведомственную комиссию, которая будет заниматься взаимодействием в вопросах трудоустройства и защиты прав ветеранов спецоперации. Главная цель комиссии — «административная навигация» этого процесса, то есть помощь в ориентировании в ситуации и решении вопросов, возникающих у ветеранов при трудоустройстве.
— Многие бойцы, вернувшись домой, нуждаются в дополнительной поддержке со стороны как местных, так и региональных властей. Мэрия планирует взять на себя роль связующего звена между ветеранами СВО, работодателями и крупными компаниями, — указано в сообщении администрации Уфы.
Как ранее сообщал Mkset, с января 2025 года участники СВО, зарегистрированные как субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также их семьи, смогут рассчитывать на льготные условия при получении государственных гарантий.