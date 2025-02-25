Уфимские дачники рискуют потерять землю

К таким мерам относятся освобождение участка от деревьев, кустарников, сорняков, мусора, отходов производства и потребления, а также работы по укреплению грунта. Во время освоения участка собственника нельзя привлечь к ответственности за неиспользование земли. Важно отметить, что участки не будут изыматься автоматически, если они не освоены в срок. Перед изъятием проведут стандартные процедуры, предусматривающие административную ответственность, и дадут владельцу время на устранение нарушений.