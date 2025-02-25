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Posted 25 февраля, 07:33

Published 25 февраля, 07:33

Modified 25 февраля, 09:20

Updated 25 февраля, 09:20

Уфимские дачники рискуют потерять землю

Уфимские дачники рискуют потерять землю

25 февраля 2025, 07:33
Фото: 1MI.
Люди, не использующие свои земельные участки, могут с 1 марта 2025 года столкнуться со штрафами и даже утратой участка, сообщает во вторник, 25 февраля, РИА Новости.

Вступает в силу закон, согласно которому владельцев заброшенных земельных участков будут штрафовать на сумму до ₽50`000. Андрей Шевченко, глава комитета Совфеда по региональной политике, уточнил, что новый закон обязывает собственников земельных участков в населенных пунктах, включая владельцев садовых и огородных участков, начать использование земли в соответствии с ее целевым назначением сразу после приобретения прав на нее.

Если участок требует освоения, владельцу дается три года, чтобы привести его в пригодное для использования состояние. Для участков, купленных после 1 марта 2025 года, срок отсчитывается с момента регистрации права собственности, а для уже находящихся в собственности — с 1 марта 2025 года. Список необходимых мер по освоению участка будет утвержден правительственным актом.

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К таким мерам относятся освобождение участка от деревьев, кустарников, сорняков, мусора, отходов производства и потребления, а также работы по укреплению грунта. Во время освоения участка собственника нельзя привлечь к ответственности за неиспользование земли. Важно отметить, что участки не будут изыматься автоматически, если они не освоены в срок. Перед изъятием проведут стандартные процедуры, предусматривающие административную ответственность, и дадут владельцу время на устранение нарушений.

Как ранее сообщал Mkset, Росреестр Башкирии предложил решения для упрощения процедуры узаконивания земли в садовых товариществах.

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