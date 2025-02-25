Уфимские дачники рискуют потерять землю

Posted 25 февраля, 07:33
Published 25 февраля, 07:33
Modified 25 февраля, 09:20
Updated 25 февраля, 09:20
Вступает в силу закон, согласно которому владельцев заброшенных земельных участков будут штрафовать на сумму до ₽50`000. Андрей Шевченко, глава комитета Совфеда по региональной политике, уточнил, что новый закон обязывает собственников земельных участков в населенных пунктах, включая владельцев садовых и огородных участков, начать использование земли в соответствии с ее целевым назначением сразу после приобретения прав на нее.
Если участок требует освоения, владельцу дается три года, чтобы привести его в пригодное для использования состояние. Для участков, купленных после 1 марта 2025 года, срок отсчитывается с момента регистрации права собственности, а для уже находящихся в собственности — с 1 марта 2025 года. Список необходимых мер по освоению участка будет утвержден правительственным актом.
К таким мерам относятся освобождение участка от деревьев, кустарников, сорняков, мусора, отходов производства и потребления, а также работы по укреплению грунта. Во время освоения участка собственника нельзя привлечь к ответственности за неиспользование земли. Важно отметить, что участки не будут изыматься автоматически, если они не освоены в срок. Перед изъятием проведут стандартные процедуры, предусматривающие административную ответственность, и дадут владельцу время на устранение нарушений.
Как ранее сообщал Mkset, Росреестр Башкирии предложил решения для упрощения процедуры узаконивания земли в садовых товариществах.