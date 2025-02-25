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Posted 25 февраля, 05:26

Published 25 февраля, 05:26

Modified 25 февраля, 08:56

Updated 25 февраля, 08:56

Уфимец вынес котенка из обстрела

Уфимец вынес котенка из обстрела

25 февраля 2025, 05:26
Фото: VK: Иван Иванов.
Участник СВО из Дёмского района Уфы, несмотря на тяжелые условия службы, проявил милосердие и спас маленькое животное, сообщает во вторник, 25 февраля, глава местной администрации Иван Иванов.

Егор Александрович Кондров — боец, чья жизнь до службы была наполнена не только подготовкой к защите правопорядка, но и спортивными достижениями. Он окончил институт МВД и достиг высот в каратэ. Многолетние занятия восточными единоборствами позволили Егору стать мастером спорта и многократным чемпионом.

Первый контракт Егор подписал в 2022 году, присоединившись к группе «Шторм» с позывным «Уфа» в качестве штурмовика. Теперь, заключив второй контракт, он продолжает службу в мотострелковых войсках в районе ДНР, оставаясь в том же амплуа, но уже с позывным «Карат».

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Семья является для Егора надежной опорой. Его жена, Лилия, с гордостью рассказывает о нем, как о любящем муже и отце. Также, находясь в зоне боевых действий, Егор не остался равнодушным к судьбе маленького котенка и вынес его из-под обстрела. Привёз его домой в Уфу. Животное получило имя Симба и теперь тоже ждет возвращения своего спасителя.

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Как ранее сообщал Mkset, самую почетную воинскую награду страны получил уроженец Башкирии Дмитрий Авдонин.

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