Уфимец вынес котенка из обстрела

Posted 25 февраля, 05:26
Published 25 февраля, 05:26
Modified 25 февраля, 08:56
Updated 25 февраля, 08:56
Егор Александрович Кондров — боец, чья жизнь до службы была наполнена не только подготовкой к защите правопорядка, но и спортивными достижениями. Он окончил институт МВД и достиг высот в каратэ. Многолетние занятия восточными единоборствами позволили Егору стать мастером спорта и многократным чемпионом.
Первый контракт Егор подписал в 2022 году, присоединившись к группе «Шторм» с позывным «Уфа» в качестве штурмовика. Теперь, заключив второй контракт, он продолжает службу в мотострелковых войсках в районе ДНР, оставаясь в том же амплуа, но уже с позывным «Карат».
Семья является для Егора надежной опорой. Его жена, Лилия, с гордостью рассказывает о нем, как о любящем муже и отце. Также, находясь в зоне боевых действий, Егор не остался равнодушным к судьбе маленького котенка и вынес его из-под обстрела. Привёз его домой в Уфу. Животное получило имя Симба и теперь тоже ждет возвращения своего спасителя.
Как ранее сообщал Mkset, самую почетную воинскую награду страны получил уроженец Башкирии Дмитрий Авдонин.