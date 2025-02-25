Уфимец вынес котенка из обстрела

Семья является для Егора надежной опорой. Его жена, Лилия, с гордостью рассказывает о нем, как о любящем муже и отце. Также, находясь в зоне боевых действий, Егор не остался равнодушным к судьбе маленького котенка и вынес его из-под обстрела. Привёз его домой в Уфу. Животное получило имя Симба и теперь тоже ждет возвращения своего спасителя.