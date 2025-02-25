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Posted 25 февраля, 05:57

Published 25 февраля, 05:57

Modified 25 февраля, 09:00

Updated 25 февраля, 09:00

Уфимец ушел мстить на СВО

Уфимец ушел мстить на СВО

25 февраля 2025, 05:57
Фото: glavarb.
Боец из Башкирии, получивший медаль генерала Шаймуратова, рассказал, что отправился в зону СВО, чтобы отомстить за гибель друга, сообщает во вторник, 25 февраля, издание «MK.RU».

Мударис Асылбаев, командир эвакуационного отделения танкового батальона, служит в зоне СВО с мая 2022 года и уже дважды награжден орденами Мужества. Однако сам он не считает себя героем, говоря, что просто выполняет свою работу. Награду — медаль генерала Шаймуратова — Мударису вручил глава Башкирии Радий Хабиров.

Как признается сам Мударис, поначалу было страшно, но со временем ко всему привыкаешь. Сейчас боевая обстановка воспринимается как нечто обыденное, просто «бьешь врага». Решение отправиться на СВО было принято после трагической гибели друга, с которым Мударис рос в одном селе в Иглинском районе. Эта потеря стала личной трагедией и побудила его к действиям. Тогда Мударис служил по контракту в Дальневосточном округе, но, не раздумывая, обратился к начальству с просьбой перевести его в зону СВО. Несмотря на уговоры, он настоял на своем. Сейчас он уверен, что отомстил за друга.

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Как ранее сообщал Mkset, участник СВО из Дёмского района Уфы, несмотря на тяжелые условия службы, проявил милосердие и спас маленькое животное.

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