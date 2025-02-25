Уфимец ушел мстить на СВО

Как признается сам Мударис, поначалу было страшно, но со временем ко всему привыкаешь. Сейчас боевая обстановка воспринимается как нечто обыденное, просто «бьешь врага». Решение отправиться на СВО было принято после трагической гибели друга, с которым Мударис рос в одном селе в Иглинском районе. Эта потеря стала личной трагедией и побудила его к действиям. Тогда Мударис служил по контракту в Дальневосточном округе, но, не раздумывая, обратился к начальству с просьбой перевести его в зону СВО. Несмотря на уговоры, он настоял на своем. Сейчас он уверен, что отомстил за друга.