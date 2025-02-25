Уфимец трижды увидел свет в конце тоннеля

Posted 25 февраля, 06:28
Published 25 февраля, 06:28
Modified 25 февраля, 09:06
Updated 25 февраля, 09:06
Мужчина поступил в медучреждение с симптомами инсульта. При обследовании у него выявили значительный стеноз сонной артерии. Это состояние грозило повторным инсультом. Когда его подготавливали к операции, то у пациента начал сильно болеть живот.
Тогда его перевели в отделение гнойной хирургии, где выявили острый тромбоз артерии с некрозом части ободочной кишки. Это потребовало срочного вмешательства хирургов, и поврежденная часть ЖКТ была удалена.
Но это ещё не всё. Через полчаса у мужчины выявили 90-процентный стеноз одной из артерий кишечника. Чтобы решить проблему, ему установили стент.
Таким образом, врачи больницы скорой медпомощи трижды спасли жителя башкирской столицы. Он выписан в удовлетворительном состоянии.
Ранее сообщалось, что женщина лишилась матки на операционном столе в Уфе.