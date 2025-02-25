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Posted 25 февраля, 06:28

Published 25 февраля, 06:28

Modified 25 февраля, 09:06

Updated 25 февраля, 09:06

Врачи трижды спасли жизнь жителю Уфы

Уфимец трижды увидел свет в конце тоннеля

25 февраля 2025, 06:28
Фото: Минздрав РБ.

Врачи трижды спасли жизнь жителю Уфы

Уфимские врачи трижды спасли 43-летнего пациента от смерти, сообщает глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин в соцсетях во вторник, 25 февраля.

Мужчина поступил в медучреждение с симптомами инсульта. При обследовании у него выявили значительный стеноз сонной артерии. Это состояние грозило повторным инсультом. Когда его подготавливали к операции, то у пациента начал сильно болеть живот.

Тогда его перевели в отделение гнойной хирургии, где выявили острый тромбоз артерии с некрозом части ободочной кишки. Это потребовало срочного вмешательства хирургов, и поврежденная часть ЖКТ была удалена.

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Но это ещё не всё. Через полчаса у мужчины выявили 90-процентный стеноз одной из артерий кишечника. Чтобы решить проблему, ему установили стент.

Таким образом, врачи больницы скорой медпомощи трижды спасли жителя башкирской столицы. Он выписан в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что женщина лишилась матки на операционном столе в Уфе.

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