Уфимец купил 2000 сим-карт и стал уголовником

Как стало известно, 47-летний уфимец, движимый жаждой наживы, разработал, как ему казалось, гениальную схему, которая в итоге обернулась крахом и уголовным преследованием. Вместо того, чтобы честно трудиться, предприимчивый мужчина решил сыграть на доверчивости микрофинансовых организаций и беспечности граждан. С февраля 2024 года он начал скупать через интернет сим-карты различных мобильных операторов. Важно отметить, что симки были без какой-либо привязки к конкретным личностям. Зачем? А вот зачем: используя эти номера, он оформлял онлайн-кредиты на чужие имена.