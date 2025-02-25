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Posted 25 февраля, 08:33

Published 25 февраля, 08:33

Modified 25 февраля, 09:30

Updated 25 февраля, 09:30

Уфимец обманом получил ₽1,5 млн

Уфимец купил 2000 сим-карт и стал уголовником

25 февраля 2025, 08:33
Фото: МВД РБ.

Уфимец обманом получил ₽1,5 млн

Житель Уфы решил быстро разбогатеть, но его авантюра с массовой скупкой сим-карт привела его прямиком на скамью подсудимых, сообщает во вторник, 25 февраля, МВД по РБ.

Как стало известно, 47-летний уфимец, движимый жаждой наживы, разработал, как ему казалось, гениальную схему, которая в итоге обернулась крахом и уголовным преследованием. Вместо того, чтобы честно трудиться, предприимчивый мужчина решил сыграть на доверчивости микрофинансовых организаций и беспечности граждан. С февраля 2024 года он начал скупать через интернет сим-карты различных мобильных операторов. Важно отметить, что симки были без какой-либо привязки к конкретным личностям. Зачем? А вот зачем: используя эти номера, он оформлял онлайн-кредиты на чужие имена.

Как это работало? Получив номер, мошенник обращался в микрофинансовые организации и банки, оформляя займы онлайн. Деньги выводил на виртуальные карты, оформленные, конечно же, на те же сим-карты. После обналичивания средств, сим-карта безжалостно выбрасывалась, и цикл повторялся снова и снова. Для пущей конспирации, он периодически менял и телефоны, также отправляя их на помойку после использования.

Видео: МВД РБ.

Ключевым элементом схемы была беспечность граждан, которые забывали отвязывать банковские приложения от старых телефонных номеров. Операторы связи, спустя время, снова пускали эти номера в оборот, и тут в игру вступал уфимский аферист. Он проверял, какие номера «подключены» к онлайн-сервисам, и, если находил «жирные» аккаунты, заходил на порталы и подтверждал данные в кредитных организациях. Во время обыска в квартире «сим-короля» оперативники нашли около 2000 сим-карт различных операторов связи и горы коробок от использованных телефонов. Общая сумма ущерба, нанесенного его действиями, превысила 1,5 миллиона рублей.

Теперь уфимцу предстоит ответить перед законом за 34 эпизода преступной деятельности по ч.1 и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Уголовное дело уже направлено в суд.

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке завершили громкое дело о наркоторговле, приговорив троих подельников к внушительным срокам заключения.

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