У жительницы Уфы достали из глаза червяка

Женщина обратилась к офтальмологам и пожаловалась на то, что чувствует движение и уплотнение в районе нижнего века левого глаза. Во время осмотра медики нашли под кожей извилистое образование. Женщина сказала, что оно двигалось с момента его проявления и до обращения в уфимскую больницу №8. Специалисты решили, что это может быть паразит. Так оно и оказалось.