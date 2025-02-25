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Posted 25 февраля, 08:38

Published 25 февраля, 08:38

Modified 25 февраля, 09:29

Updated 25 февраля, 09:29

Паразит поселился в глазу уфимки

У жительницы Уфы достали из глаза червяка

25 февраля 2025, 08:38
Фото: Минздрав Башкирии.

Паразит поселился в глазу уфимки

У 40-летней жительницы столицы Республики Башкортостан жил паразит в левом глазу, сообщает Минздрав РБ во вторник, 25 февраля.

Женщина обратилась к офтальмологам и пожаловалась на то, что чувствует движение и уплотнение в районе нижнего века левого глаза. Во время осмотра медики нашли под кожей извилистое образование. Женщина сказала, что оно двигалось с момента его проявления и до обращения в уфимскую больницу №8. Специалисты решили, что это может быть паразит. Так оно и оказалось.

Женщина едва не погибла после операции в Башкирии
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Врачи оперативно удалили гельминт и восстановили веко после операции. После неё горожанку отправили в инфекционное отделение для последующего обследования.

Отметим, что гельминты являются червями-паразитами, которые также живут и в человеке.

Ранее Mkset писал о том, что уфимские врачи трижды спасли жизнь горожанина. Он поступил в медучреждение с одной проблемой, но у него были выявлены ещё две, причём — смертельно опасные.

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