У жительницы Уфы достали из глаза червяка

Posted 25 февраля, 08:38
Published 25 февраля, 08:38
Modified 25 февраля, 09:29
Updated 25 февраля, 09:29
Женщина обратилась к офтальмологам и пожаловалась на то, что чувствует движение и уплотнение в районе нижнего века левого глаза. Во время осмотра медики нашли под кожей извилистое образование. Женщина сказала, что оно двигалось с момента его проявления и до обращения в уфимскую больницу №8. Специалисты решили, что это может быть паразит. Так оно и оказалось.
Врачи оперативно удалили гельминт и восстановили веко после операции. После неё горожанку отправили в инфекционное отделение для последующего обследования.
Отметим, что гельминты являются червями-паразитами, которые также живут и в человеке.
Ранее Mkset писал о том, что уфимские врачи трижды спасли жизнь горожанина. Он поступил в медучреждение с одной проблемой, но у него были выявлены ещё две, причём — смертельно опасные.