Студент зарезал мужчину в Башкирии

Posted 25 февраля, 11:14
Published 25 февраля, 11:14
Modified 25 февраля, 11:16
Updated 25 февраля, 11:16
Взволнованное сообщение о возможном обнаружении тела в одной из квартир Стерлитамака привело полицейских к страшной находке. В квартире был найден мертвым 40-летний местный житель с множественными ножевыми ранениями. Оперативники сразу же приступили к поиску подозреваемого.
В результате работы сотрудников уголовного розыска, личность убийцы была установлена и он был задержан. Им оказался 17-летний студент местного колледжа, который, к сожалению, уже знаком правоохранительным органам — он состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних и неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде.
Как выяснили следователи, в тот вечер юноша распивал алкоголь со своим приятелем в подъезде дома. В какой-то момент из квартиры вышел сосед приятеля и пригласил их к себе. Компания продолжила веселиться, однако вскоре между студентом и новым знакомым вспыхнула ссора. В состоянии опьянения и под влиянием гнева, студент схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в область шеи и спины мужчины. После этого он вместе с приятелем покинул квартиру, а орудие преступления выбросил в реку, пытаясь замести следы.
Несмотря на попытку скрыться, молодого человека задержали. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый находится под стражей.
Как ранее сообщал Mkset, в Благовещенске арестована женщина, подозреваемая в убийстве собственного шестимесячного ребенка.