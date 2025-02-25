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Posted 25 февраля, 11:14

Published 25 февраля, 11:14

Modified 25 февраля, 11:16

Updated 25 февраля, 11:16

Студент зарезал мужчину в Башкирии

Студент зарезал мужчину в Башкирии

25 февраля 2025, 11:14
Фото: 1MI.
В Стерлитамаке подросток подозревается в убийстве 40-летнего мужчины, причиной которого стала пьяная ссора, сообщает во вторник, 25 февраля, МВД России по РБ.

Взволнованное сообщение о возможном обнаружении тела в одной из квартир Стерлитамака привело полицейских к страшной находке. В квартире был найден мертвым 40-летний местный житель с множественными ножевыми ранениями. Оперативники сразу же приступили к поиску подозреваемого.

В результате работы сотрудников уголовного розыска, личность убийцы была установлена и он был задержан. Им оказался 17-летний студент местного колледжа, который, к сожалению, уже знаком правоохранительным органам — он состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних и неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

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Как выяснили следователи, в тот вечер юноша распивал алкоголь со своим приятелем в подъезде дома. В какой-то момент из квартиры вышел сосед приятеля и пригласил их к себе. Компания продолжила веселиться, однако вскоре между студентом и новым знакомым вспыхнула ссора. В состоянии опьянения и под влиянием гнева, студент схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в область шеи и спины мужчины. После этого он вместе с приятелем покинул квартиру, а орудие преступления выбросил в реку, пытаясь замести следы.

Несмотря на попытку скрыться, молодого человека задержали. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый находится под стражей.

Как ранее сообщал Mkset, в Благовещенске арестована женщина, подозреваемая в убийстве собственного шестимесячного ребенка.

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