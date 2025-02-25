Студент зарезал мужчину в Башкирии

Как выяснили следователи, в тот вечер юноша распивал алкоголь со своим приятелем в подъезде дома. В какой-то момент из квартиры вышел сосед приятеля и пригласил их к себе. Компания продолжила веселиться, однако вскоре между студентом и новым знакомым вспыхнула ссора. В состоянии опьянения и под влиянием гнева, студент схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в область шеи и спины мужчины. После этого он вместе с приятелем покинул квартиру, а орудие преступления выбросил в реку, пытаясь замести следы.