Схватка волка и лыжника в Башкирии попала на видео

Некоторое время лесной житель переглядывался с подмеченной им «добычей», после чего начал быстро двигаться в сторону лыжника. Тот решил прибегнуть к необычному решению — во всю глотку закричать, дабы испугать соперника. Способ сработал — волк, не ожидав подобного, поспешил ретироваться назад в лес.