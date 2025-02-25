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Posted 24 февраля, 22:05

Published 24 февраля, 22:05

Modified 24 февраля, 22:07

Updated 24 февраля, 22:07

В Башкирии волк столкнулся с туристом

Схватка волка и лыжника в Башкирии попала на видео

24 февраля 2025, 22:05
Фото: 1MI.

В Башкирии волк столкнулся с туристом

На волоске от ужасной смерти оказался любитель активного отдыха из закрытого города Межгорье в Башкирии — снятые им кадры публикуют в Сети во вторник, 25 февраля.

Местный житель решил в тёмное время суток прокатиться по излюбленной лыжне. В какой-то момент мужчина заметил вдалеке едва различимую фигуру — это и спасло ему жизнь. Вскоре горожанин понял, что перед ним находится волк. Хищник поджидал мужчину ниже по лыжне.

Некоторое время лесной житель переглядывался с подмеченной им «добычей», после чего начал быстро двигаться в сторону лыжника. Тот решил прибегнуть к необычному решению — во всю глотку закричать, дабы испугать соперника. Способ сработал — волк, не ожидав подобного, поспешил ретироваться назад в лес.

Видео: Mash Batash / Telegram.
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Ранее Mkset публиковал интересные кадры из национального парка «Башкирия», на которые попала рысь.

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