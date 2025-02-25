Схватка волка и лыжника в Башкирии попала на видео

Posted 24 февраля, 22:05
Published 24 февраля, 22:05
Modified 24 февраля, 22:07
Updated 24 февраля, 22:07
Местный житель решил в тёмное время суток прокатиться по излюбленной лыжне. В какой-то момент мужчина заметил вдалеке едва различимую фигуру — это и спасло ему жизнь. Вскоре горожанин понял, что перед ним находится волк. Хищник поджидал мужчину ниже по лыжне.
Некоторое время лесной житель переглядывался с подмеченной им «добычей», после чего начал быстро двигаться в сторону лыжника. Тот решил прибегнуть к необычному решению — во всю глотку закричать, дабы испугать соперника. Способ сработал — волк, не ожидав подобного, поспешил ретироваться назад в лес.