Сегодня в Уфе: подорожавшая Масленица, расстроенный Хабиров и проданный Башкортостан

Если в прошедшем 2024 году за продукты для приготовления порции блинов из 15-18 штук в регионе нужно было заплатить ₽113, то сейчас они оцениваются в ₽123. Речь идёт о 20 г сливочного масла, 40 мл подсолнечного масла, 500 мл молока, трёх яйцах, 100 г сахара и 400 г муки.