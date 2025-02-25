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Posted 25 февраля, 19:00

Published 25 февраля, 19:00

Modified 25 февраля, 19:00

Updated 25 февраля, 19:00

Сегодня в Уфе: подорожавшая Масленица, расстроенный Хабиров и проданный Башкортостан

Сегодня в Уфе: подорожавшая Масленица, расстроенный Хабиров и проданный Башкортостан

25 февраля 2025, 19:00
Фото: 1MI.
Всё, что нужно знать в Уфе на сегодня, 26 февраля.

Погода в Уфе

В Уфе в среду, 26 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -9°C… -11°C, при прояснениях до -14°C, днём -4°C… -6°C.

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Перекрытия дорог в Уфе

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;

Конгресс-холл «Торатау»

  • Где: парковка у здания конгресс-холла;
  • Когда: до 10:00 25 февраля.

Улица Шота Руставели

  • Где: створ улицы Ладыгина;
  • Когда: с 10 по 13 марта;

Улица Мубарякова

  • Где: вблизи пешеходного перехода у дома №3;
  • Когда: 1–2 марта, 8–9 марта, 15–16 марта.
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Отключения воды в Уфе

В среду, 26 февраля, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.

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Главные новости Уфы на 26 февраля.

  • В Уфе приватизируют «Башкортостан»

Выставочный комплекс «Башкортостан» готовится к смене собственника — контрольный пакет акций выставляется на аукцион

Начальная цена аукциона составляет внушительные ₽53 млн. Каждый шаг аукциона будет увеличивать цену на ₽2,65 млн, что составляет 5% от начальной стоимости.

  • Радий Хабиров не попал в топ-10

Аналитики подсчитали, кого из глав субъектов РФ в январе 2025 года сильнее всех «замучала икота» — исследованием о числе упоминаний российских «губеров» портал «Медиалогия» предоставил Mkset.

Так, глава Башкирии Радий Хабиров среди руководителей регионов России занял 11-е место по числу сообщений, в которых он фигурировал. В соцмедиа, как посчитали специалисты, начальника администрации Края мёда и курая упомянули 23,7 тыс. раз.

  • В Башкирии заметно подорожали блины

Стоимость приготовления блинов на Масленицу в 2025 году в Республике Башкортостан за год выросла на ₽10.

Если в прошедшем 2024 году за продукты для приготовления порции блинов из 15-18 штук в регионе нужно было заплатить ₽113, то сейчас они оцениваются в ₽123. Речь идёт о 20 г сливочного масла, 40 мл подсолнечного масла, 500 мл молока, трёх яйцах, 100 г сахара и 400 г муки.

В среднем по стране сейчас за порцию из 15-18 блинов нужно будет выложить ₽141. За год стоимость увеличилась на ₽14.

  • Мусорную свалку одобрили в Башкирии

Недалеко от Ишимбая появится новый полигон для твердых коммунальных отходов, призванный решить проблему утилизации отходов в регионе

В Урман-Бишкадакском сельсовете Республики Башкортостан выделен участок площадью более 289 тысяч квадратных метров под строительство современного полигона ТКО. Главгосэкспертиза России уже дала добро на реализацию проекта, выдав положительное заключение по результатам экспертизы проектной документации.

Новый полигон рассчитан на прием до 80 тысяч тонн отходов в год и прослужит как минимум 20 лет. Здесь будут захоранивать отходы, непригодные для переработки, а также промышленные и строительные отходы, разрешенные к размещению на полигонах ТКО.

  • Цены на бензин в Уфе оказались выше Казани

К середине февраля 2025 года средняя стоимость автомобильного топлива в Башкортостане в очередной раз выросла.

Так, в среднем автомобильный бензин в Башкирии дошёл до стоимости в ₽57,10. Стоит заметить, что это несколько ниже среднероссийских показателей (₽58,93). Дизельное же топливо стало стоить в Башкортостане уже ₽67,76.

Для сравнения, автомобильное топливо в Татарстане стоит ₽55,22 и ₽65,32, соответственно. Это существенно ниже, чем в Республике Башкортостан, а также в среднем для России.

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