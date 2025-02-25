Руслан Атаев поделился информацией о росте перевозок медицинских препаратов

Согласно его заявлению, именно в Приволжском федеральном округе отмечен самый существенный рост в доставке наркотических и психотропных средств. За 2024 год объемы увеличились на 92,5%, в то время как общероссийский показатель роста составил 23%. Атаев подчеркнул, что на эту динамику повлиял ряд факторов, среди которых важное место занимает активное развитие фармацевтической индустрии, стимулирующее увеличение локального производства лекарств. Об этом пишет nnov.kp.ru.