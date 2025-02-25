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Posted 25 февраля, 17:23

Published 25 февраля, 17:23

Modified 25 февраля, 17:23

Updated 25 февраля, 17:23

Руслан Атаев поделился информацией о росте перевозок медицинских препаратов

Руслан Атаев поделился информацией о росте перевозок медицинских препаратов

25 февраля 2025, 17:23
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи».
В 2024 году в Приволжье зафиксировано самое значительное увеличение объемов транспортировки медикаментов по сравнению с другими регионами.

Руководитель регионального управления спецсвязи по Приволжскому региону (ФГУП ГЦСС) Руслан Атаев прокомментировал динамику в сфере перевозок и поделился стратегией работы управления на текущий год.

Согласно его заявлению, именно в Приволжском федеральном округе отмечен самый существенный рост в доставке наркотических и психотропных средств. За 2024 год объемы увеличились на 92,5%, в то время как общероссийский показатель роста составил 23%. Атаев подчеркнул, что на эту динамику повлиял ряд факторов, среди которых важное место занимает активное развитие фармацевтической индустрии, стимулирующее увеличение локального производства лекарств. Об этом пишет nnov.kp.ru.

Обращение с грузами данного типа требует тщательной предварительной подготовки. Медикаменты нуждаются в перевозке в специализированных медицинских контейнерах с соблюдением определенного температурного режима. Поэтому автотранспортный парк управления располагает особыми машинами, оборудованными нужными креплениями и приборами для поддержания заданных показателей влажности и температуры. Для транспортировки наркотических и психотропных веществ необходим высокий уровень безопасности, достигаемый за счет вооруженного сопровождения.

Поскольку деятельность компании связана с перемещением особо ценных и стратегически важных отправлений, практически весь грузовой и легковой автотранспорт Главного центра специальной связи адаптирован под специфические нужды и задачи.

Как подчеркнул Атаев, автопарк включает бронированные автомобили, а также модели, предназначенные для перевозки опасных грузов. Для доставки небольших посылок и корреспонденции используется модифицированный автомобиль «Москвич».

В перспективе руководитель допускает использование беспилотных технологий для доставки стандартных отправлений, но с определенными условиями и исключительно в качестве вспомогательного инструмента.

Атаев подчеркнул, что государственная корреспонденция и ценные грузы должны транспортироваться квалифицированным сотрудником, осуществляющим полный контроль над процессом и несущим за него ответственность, что невозможно в случае с автоматизированными системами. Для функционирования беспилотного транспорта необходима постоянная спутниковая связь, которая отсутствует во многих регионах страны, что приведет к сбоям или потере груза.

Для гарантии максимальной сохранности грузов разрабатывается специализированный уникальный маршрут, отслеживаемый системой мониторинга. Хрупкие предметы помещаются в противоударные и водонепроницаемые контейнеры, а для небольших посылок предусмотрены сейф-пакеты. Перевозку осуществляет экипаж, прошедший специальную физическую и огневую подготовку.

«Сотруднику доверяется груз с высокой оценочной стоимостью, поэтому в нем мы должны быть уверены», — подчеркнул Атаев.

Спецсвязь предоставляет свои услуги как государственным учреждениям, так и частным компаниям, предпринимателям и обычным гражданам.

По словам Руслана Атаева, в планах компании на этот год — развитие филиальной сети, входящей в Приволжское региональное управление. Это подразумевает достижение запланированных экономических результатов, наращивание объемов транспортировки различных видов отправлений и повышение качества обслуживания клиентов.

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