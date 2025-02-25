«Пятёрочка» организовала праздник для поклонников клуба «Салават Юлаев»

Posted 25 февраля, 11:52
Published 25 февраля, 11:52
Modified 25 февраля, 11:54
Updated 25 февраля, 11:54
Посетители арены получили возможность не только поболеть за любимую команду, но также выиграть призы и погрузиться в атмосферу настоящего хоккея.
Уже по традиции «Пятёрочка» подготовила для болельщиков специальные тематические зоны, где они могли ознакомиться с различными сервисами торговой сети, такими как кешбэк-сервис «Пакет», мобильное приложение и экспресс-доставка, а также получить в подарок продукцию собственных торговых марок за активное участие.
Каждая из этих локаций стала центром встреч и памятных фотографий, привлекая внимание сотен гостей. Подарки и горячий кофе добавили уюта в атмосферу хоккейного вечера. Повышенное внимание гостей привлек розыгрыш от торговой сети: эксклюзивные джерси с автографами игроков команды «Салават Юлаев». Кроме того, десять счастливчиков получили брендированные рюкзаки от ритейлера.
Во время перерыва матча «Пятёрочка» организовала увлекательный конкурс на льду, где пять фанатов смогли попытать удачу, забив шайбу в ворота. Один из участников продемонстрировал отличные навыки меткости и выиграл главный приз — 1 миллион бонусных Апельсинок на карту лояльности «X5 Клуба», которые он сможет использовать для покупок в торговой сети.
Исполнительный директор территории «Волга» торговой сети «Пятёрочка» Игорь Чебунин отметил, что хоккей — это не только азарт и эмоции, но и командный дух. «Болельщики команды „Салават Юлаев“ — настоящие фанаты, и мы рады быть частью этой атмосферы. В этот вечер зрители не только поддержали свою команду, но и получили массу положительных эмоций. „Пятёрочка“ стремится быть рядом с покупателями и создавать для них незабываемые моменты», — добавил Чебунин.