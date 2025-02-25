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Posted 25 февраля, 11:52

Published 25 февраля, 11:52

Modified 25 февраля, 11:54

Updated 25 февраля, 11:54

«Пятёрочка» организовала праздник для поклонников клуба «Салават Юлаев»

«Пятёрочка» организовала праздник для поклонников клуба «Салават Юлаев»

25 февраля 2025, 11:52
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка».
Торговая сеть «Пятёрочка» как постоянный региональный партнер «Салавата Юлаева» поддержала хоккейных фанатов на прошедшем недавно матче с ЦСКА. В рамках этого события были организованы разнообразные тематические активности и розыгрыши для зрителей.

Посетители арены получили возможность не только поболеть за любимую команду, но также выиграть призы и погрузиться в атмосферу настоящего хоккея.

Уже по традиции «Пятёрочка» подготовила для болельщиков специальные тематические зоны, где они могли ознакомиться с различными сервисами торговой сети, такими как кешбэк-сервис «Пакет», мобильное приложение и экспресс-доставка, а также получить в подарок продукцию собственных торговых марок за активное участие.

Каждая из этих локаций стала центром встреч и памятных фотографий, привлекая внимание сотен гостей. Подарки и горячий кофе добавили уюта в атмосферу хоккейного вечера. Повышенное внимание гостей привлек розыгрыш от торговой сети: эксклюзивные джерси с автографами игроков команды «Салават Юлаев». Кроме того, десять счастливчиков получили брендированные рюкзаки от ритейлера.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Во время перерыва матча «Пятёрочка» организовала увлекательный конкурс на льду, где пять фанатов смогли попытать удачу, забив шайбу в ворота. Один из участников продемонстрировал отличные навыки меткости и выиграл главный приз — 1 миллион бонусных Апельсинок на карту лояльности «X5 Клуба», которые он сможет использовать для покупок в торговой сети.

Исполнительный директор территории «Волга» торговой сети «Пятёрочка» Игорь Чебунин отметил, что хоккей — это не только азарт и эмоции, но и командный дух. «Болельщики команды „Салават Юлаев“ — настоящие фанаты, и мы рады быть частью этой атмосферы. В этот вечер зрители не только поддержали свою команду, но и получили массу положительных эмоций. „Пятёрочка“ стремится быть рядом с покупателями и создавать для них незабываемые моменты», — добавил Чебунин.

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