«Пятёрочка» организовала праздник для поклонников клуба «Салават Юлаев»

Исполнительный директор территории «Волга» торговой сети «Пятёрочка» Игорь Чебунин отметил, что хоккей — это не только азарт и эмоции, но и командный дух. «Болельщики команды „Салават Юлаев“ — настоящие фанаты, и мы рады быть частью этой атмосферы. В этот вечер зрители не только поддержали свою команду, но и получили массу положительных эмоций. „Пятёрочка“ стремится быть рядом с покупателями и создавать для них незабываемые моменты», — добавил Чебунин.