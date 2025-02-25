Путин провел рокировку в судах Башкирии

Среди назначенных президентом РФ Владимиром Путиным судей есть как те, у кого уже есть бэкграунд, легко поддающийся поиску в Сети, так и лица, не фигурировавшие ранее ни в каких открытых приказах о работе в судах. Ряду судей их полномочия также попросту были продлены на прежних местах.