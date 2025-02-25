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Posted 24 февраля, 22:12

Published 24 февраля, 22:12

Modified 24 февраля, 22:16

Updated 24 февраля, 22:16

Путин переназначил судей в Башкирии

Путин провел рокировку в судах Башкирии

24 февраля 2025, 22:12
Фото: kremlin.ru.

Путин переназначил судей в Башкирии

Кандидатуры служителей Фемиды утвердили в Башкортостане, соответствующий документ за подписью главы государства Mkset изучил во вторник, 25 февраля.

Среди назначенных президентом РФ Владимиром Путиным судей есть как те, у кого уже есть бэкграунд, легко поддающийся поиску в Сети, так и лица, не фигурировавшие ранее ни в каких открытых приказах о работе в судах. Ряду судей их полномочия также попросту были продлены на прежних местах.

Среди них судьи Ленинского, Калининского и Октябрьского районов Уфы, а также Чекмагушевского, Уфимского и Дюртюлинского райсудов Башкортостана. Новый судья вступил в должность и в городе Октябрьском.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии отправился в отставку глава Минторговли Республики.

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