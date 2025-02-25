Плохо играл в ГТА: фура снесла забор в Башкирии

Posted 25 февраля, 04:58
Published 25 февраля, 04:58
Modified 25 февраля, 08:52
Updated 25 февраля, 08:52
На кадрах видно, как фура пытается повернуть налево на перекрёстке, но делает это слишком близко к дорожному ограждению и врезается в него.
— Зачем нужно было выезжать на встречку и самому себе срезать угол для поворота, — интересуется Руслан И.
— Он хотел повернуть налево на первом пересечении проезжих частей, но потом одумался. Короче, заплутал, ответил на это Руфил Ш.
— Все такие умные! Обзываете синий или олень! А вы сами-то сможете на такой махине вписаться в поворот! Узкий! Только с дивана, легко всех оскорблять! , — возмущается Анна И.
Ранее сообщалось о ДТП в Альшеевском районе, в котором погиб курсант Уфимского юридического института.