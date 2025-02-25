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Posted 25 февраля, 04:58

Published 25 февраля, 04:58

Modified 25 февраля, 08:52

Updated 25 февраля, 08:52

Фура снесла дорожное ограждение в Сибае

Плохо играл в ГТА: фура снесла забор в Башкирии

25 февраля 2025, 04:58
Фото: 1MI.

Фура снесла дорожное ограждение в Сибае

Фура снесла дорожное ограждение в башкирском городе Сибае, сообщается в паблике «БашДТП» во вторник, 25 февраля.

На кадрах видно, как фура пытается повернуть налево на перекрёстке, но делает это слишком близко к дорожному ограждению и врезается в него.

— Зачем нужно было выезжать на встречку и самому себе срезать угол для поворота, — интересуется Руслан И.
— Он хотел повернуть налево на первом пересечении проезжих частей, но потом одумался. Короче, заплутал, ответил на это Руфил Ш.
— Все такие умные! Обзываете синий или олень! А вы сами-то сможете на такой махине вписаться в поворот! Узкий! Только с дивана, легко всех оскорблять! , — возмущается Анна И.
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