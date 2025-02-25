Пить кофе по утрам оказалось опасно

Posted 25 февраля, 12:00
Published 25 февраля, 12:00
Modified 25 февраля, 12:24
Updated 25 февраля, 12:24
Топ-3 утренних привычек, которые стоит избегать по мнению врача:
Резкие движения. Сразу после сна не следует делать резкие движения, так как тело еще не полностью проснулось и может оставаться немного обезвоженным. Это может привести к проблемам с растяжением тканей и даже смещению позвонков.
Проверка социальных сетей. Многие люди сразу после пробуждения заходят в соцсети. Эксперты считают, что это одна из самых серьезных утренних ошибок, которая может негативно сказываться на самочувствии в течение всего дня.
Сладкие напитки и кофе. Стакан сока утром может сильно нагрузить метаболизм и резко поднять уровень сахара в крови. Кофе, выпитый натощак, может увеличить уровень сахара в полтора раза.
Для продуктивного начала дня врач рекомендует ранний подъем, чтобы успеть все утренние дела, которые создадут хорошее настроение на день. Всех их нужно делать не торопясь, а постепенно. Ставьте будильник так, чтобы утром было время полежать в кровати и собраться с мыслями на грядущий день.
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