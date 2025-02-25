Пить кофе по утрам оказалось опасно

Для продуктивного начала дня врач рекомендует ранний подъем, чтобы успеть все утренние дела, которые создадут хорошее настроение на день. Всех их нужно делать не торопясь, а постепенно. Ставьте будильник так, чтобы утром было время полежать в кровати и собраться с мыслями на грядущий день.