От кошек до осьминогов — почему у животных разные формы зрачков?

Форма зрачка определяет, как животное воспринимает окружающий мир. Она влияет на количество света, попадающего в глаз, и на особенности фокусировки. В результате животное лучше приспосабливается к своей экологической нише. Например, хищникам важно точно выслеживать добычу, тогда как травоядным нужно вовремя заметить приближение врага. Однако форма зрачков у разных видов зависит не только от освещения, но и от образа жизни: кто-то охотится в темноте, кто-то спасается от хищников днем.