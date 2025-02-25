Новые дорожные знаки — как выглядят и что значат

Posted 25 февраля, 18:03
Published 25 февраля, 18:03
Modified 25 февраля, 19:01
Updated 25 февраля, 19:01
Новые обязательные ГОСТы дорожных знаков введёт с 1 января 2026 года Росстандарт для всех субъектов страны. Регионы, впрочем, могут начать работу по выполнению требований уже в 2025 году по собственной воле.
Авторы изменений указывают на то, что изменённые знаки «понизят уровень визуального шума», так как ряд из них представляют собой объединение уже существующих. Впрочем, стоит заметить, что обернуться инициатива может и большей путаницей, хоть и временной.
Новый знак будет информировать о большой вероятности появления пешеходов со слабым слухом. К примеру, возле больниц и различных общественных организаций.
Иной вид приобрела табличка, указывающая срок действия различных знаков. Если ранее они указывали только дни и недели, то теперь отображают и месяцы.
На одной табличке по новому ГОСТу смогут размещать сразу несколько знаков. Например, вместе с парковкой может быть изображён способ постановки автомобиля. Знак, информирующий о прозванных так в народе «лежачих полицейских», разрешено будет помещать по соседству в рамках одной таблички с ограничением скорости.
Привычный знак «Стоп» ранее всегда исполнялся в горизонтальном формате, однако теперь на дорогах можно будет увидеть и его вертикальные варианты.
Неактуальную информацию на знаках смогут временно закрывать красной магнитной лентой, ранее закон требовал полностью закрывать указатели чехлами.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии начали процедуру принятия закона о необязательности полиса ОСАГО для некоторых действий.