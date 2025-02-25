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Posted 24 февраля, 21:53

Published 24 февраля, 21:53

Modified 24 февраля, 22:04

Updated 24 февраля, 22:04

Новые автобусы пустят по Уфе

Новые автобусы пустят по Уфе

24 февраля 2025, 21:53
Фото: 1MI.
В столице Башкирии станет больше маршрутов общественного транспорта, сообщили в администрации города во вторник, 25 февраля.

Автобусным сообщением с Уфой хотят связать дополнительными рейсами микрорайон Баланово-Ново-Александровка в Дёмском районе. Разработкой маршрута с перевозчиком, который возьмётся за обслуживание направление, будет заниматься государственный «Башавтотранс».

В то же упомянутом районе власти города также намерены увеличить число автобусных остановок и павильонов для комфортного ожидания транспортных средств.

Уфимские чиновники катаются на трамваях
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе чиновников отправили испытывать на себе городской общественный транспорт.

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