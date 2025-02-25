Новые автобусы пустят по Уфе

Автобусным сообщением с Уфой хотят связать дополнительными рейсами микрорайон Баланово-Ново-Александровка в Дёмском районе. Разработкой маршрута с перевозчиком, который возьмётся за обслуживание направление, будет заниматься государственный «Башавтотранс».