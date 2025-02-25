Новые автобусы пустят по Уфе

Posted 24 февраля, 21:53
Published 24 февраля, 21:53
Modified 24 февраля, 22:04
Updated 24 февраля, 22:04
Автобусным сообщением с Уфой хотят связать дополнительными рейсами микрорайон Баланово-Ново-Александровка в Дёмском районе. Разработкой маршрута с перевозчиком, который возьмётся за обслуживание направление, будет заниматься государственный «Башавтотранс».
В то же упомянутом районе власти города также намерены увеличить число автобусных остановок и павильонов для комфортного ожидания транспортных средств.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе чиновников отправили испытывать на себе городской общественный транспорт.