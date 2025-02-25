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Posted 25 февраля, 12:45

Published 25 февраля, 12:45

Modified 25 февраля, 12:47

Updated 25 февраля, 12:47

Что нужно посеять в марте, чтобы получить богатый урожай и красивый сад

Не упустите момент: что посеять в марте, чтобы получить богатый урожай и красивый сад

25 февраля 2025, 12:45
Фото: pxhere. Что нужно посеять в марте, чтобы получить богатый урожай и красивый сад
В марте начинается самый горячий период для садоводов и огородников. Именно в этот месяц закладываются основы для будущего урожая и ярких клумб. Какие культуры стоит посадить на рассаду, как выбрать лучшие сроки, и почему важно следить за лунным календарем — разбираемся вместе с экспертами.

Март — ключевой месяц для посева большинства овощных и цветочных культур. Рассада, посеянная в это время, успевает окрепнуть и развиться до момента высадки в грунт. Например, перцам и баклажанам требуется 60–75 дней для полноценного развития, а это значит, что начинать их выращивание лучше уже в начале марта. Томаты для теплиц нужно сеять до 25 марта, чтобы через два месяца они были готовы к пересадке.

Важно помнить, что каждая культура имеет свои сроки. Ранняя посадка может привести к вытягиванию растений из-за недостатка света, а поздняя — к недоразвитости. Поэтому лучше заранее продумать расписание посадок.

Когда сажать перцы и баклажаны

Перцы и баклажаны считаются тепличными культурами, которые особенно чувствительны к холоду. Для их успешного выращивания важно учитывать не только сроки посева, но и климат региона.

Позднеспелые сорта для теплиц нужно посеять до 5 марта, чтобы к моменту высадки растения успели развить крепкую корневую систему. Скороспелые сорта для открытого грунта можно сеять до 15–20 марта. По словам агронома и кандидата сельскохозяйственных наук Людмилы Шубиной, заморозки представляют большую угрозу для этих культур:

— Нужно помнить, что и перцы, и баклажаны — очень теплолюбивые культуры и плохо переносят заморозки. Высаживать их в открытый грунт лучше после 10 июня, особенно в Сибири и на Урале, где угроза возвратных заморозков сохраняется до середины месяца, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук рассказала в интервью «Новосибирск онлайн».

Для защиты растений Людмила советует иметь под рукой укрывной материал.

Когда сажать перцы и баклажаны
Когда сажать перцы и баклажаны. Фото: pxhere

Оптимальные сроки для посева томатов

Томаты требуют разного подхода в зависимости от условий их выращивания. Если вы планируете посадить помидоры в теплицу, то сеять их нужно с 15 по 25 марта. В этом случае лучше выбирать индетерминантные сорта — высокорослые растения с неограниченным ростом, которые будут плодоносить весь сезон.

Для открытого грунта подходят детерминантные сорта — низкорослые растения, которые дают урожай один раз. Их посев можно начинать с 25 марта и завершать до 10 апреля. Такие сорта не требуют пасынкования, что значительно упрощает уход.

Какие цветы посеять в марте

Март — идеальное время для посева цветов на рассаду. Особенно это касается однолетников, таких как лобелии, астры, бархатцы и циннии. Эти культуры украсят ваш сад яркими красками уже в начале лета.

— Большинство цветов нужно сеять в конце марта, чтобы к моменту высадки они имели возраст около 30 дней, — отмечает Людмила Шубина. — Бархатцы и циннии можно посеять позже, если вы хотите высадить их уже с бутонами.

Для мелкосемянных культур, таких как лобелии и петунии, лучше завершить посев до 10 марта. Хотя они могут зацвести немного позже, их декоративность от этого не пострадает.

Оптимальные сроки для посева томатов
Оптимальные сроки для посева томатов. Фото: pxhere

Лунный календарь: миф или помощник?

Многие садоводы при планировании посевов обращаются к лунному календарю. В марте наиболее благоприятными днями для посадки считаются 4, 5, 8, 9, 12, 20 и 27 числа. Нежелательно заниматься посевом 28, 29 и 30 марта.

Лунный календарь основывается на фазах луны, которые могут влиять на рост растений. Несмотря на то, что научных доказательств этой теории мало, многие огородники замечают улучшение урожайности при соблюдении таких рекомендаций.

Что ещё нужно успеть в марте

Март — время не только для посева, но и для подготовки участка. Проверьте состояние плодовых деревьев и кустарников. Если на коре есть повреждения, обработайте их садовым варом, а вокруг стволов уплотните снег. Это поможет защитить растения от вредителей и перепадов температуры.

Не забывайте и про птиц — лучших помощников в борьбе с насекомыми. Привлеките их на участок, обновив кормушки и скворечники. В доме стоит проверить состояние инструментов, проводки и водоснабжения, а в теплицах набросать снег, чтобы обеспечить дополнительную влагу почве.

Как избежать ошибок

Опытные садоводы знают, что успешный посев зависит от многих факторов: правильного выбора сроков, подготовки почвы и ухода за рассадой. Чтобы избежать ошибок, внимательно следите за рекомендациями для каждой культуры и не забывайте про региональные особенности.

Когда и как сажать томаты на рассаду в марте 2025 года: выбираем оптимальные сроки
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