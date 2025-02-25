Не упустите момент: что посеять в марте, чтобы получить богатый урожай и красивый сад

Март — ключевой месяц для посева большинства овощных и цветочных культур. Рассада, посеянная в это время, успевает окрепнуть и развиться до момента высадки в грунт. Например, перцам и баклажанам требуется 60–75 дней для полноценного развития, а это значит, что начинать их выращивание лучше уже в начале марта. Томаты для теплиц нужно сеять до 25 марта, чтобы через два месяца они были готовы к пересадке.