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Posted 25 февраля, 04:22

Published 25 февраля, 04:22

Modified 25 февраля, 08:46

Updated 25 февраля, 08:46

Многодетный отец из Башкирии погиб на вахте

Не для слабонервных: житель Башкирии погиб на вахте

25 февраля 2025, 04:22
Фото: 1MI.

Многодетный отец из Башкирии погиб на вахте

Отец троих детей, 36-летний Артур Сайфуллин из Республики Башкортостан погиб на вахте в Нефтеюганске, сообщает Telegram-канал «На земле Салавата» во вторник, 25 февраля.

Сообщается, что во время монтажных работ на вахтовика упала тяжёлая труба и он погиб на месте несчастного случая. Жителя Башкирии просто раздавило тяжестью металла.

Фото: Телеграм-канал «На земле Салавата»

Похороны многодетного отца состоялись на днях в селе Верхние Киги в Башкирии. Кроме трёх детей, у него осталась супруга.

В соцсетях ряд комментаторов выразили негодование в связи со случившимся. Люди пишут, что жителям региона приходится ездить на далёкий Север за хорошими зарплатами, подвергая себя опасности, потому что в РБ просто нет такой оплаты труда.

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Однако трагические случаи на производстве случаются и в самой Башкирии. Так, на прошлой неделе работника намотало на буровую установку в городе Стерлитамаке. Вращающийся механизм заработал внезапно, и мужчину затянуло в него.

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