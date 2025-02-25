Не для слабонервных: житель Башкирии погиб на вахте

Posted 25 февраля, 04:22
Published 25 февраля, 04:22
Modified 25 февраля, 08:46
Updated 25 февраля, 08:46
Сообщается, что во время монтажных работ на вахтовика упала тяжёлая труба и он погиб на месте несчастного случая. Жителя Башкирии просто раздавило тяжестью металла.
Похороны многодетного отца состоялись на днях в селе Верхние Киги в Башкирии. Кроме трёх детей, у него осталась супруга.
В соцсетях ряд комментаторов выразили негодование в связи со случившимся. Люди пишут, что жителям региона приходится ездить на далёкий Север за хорошими зарплатами, подвергая себя опасности, потому что в РБ просто нет такой оплаты труда.
Однако трагические случаи на производстве случаются и в самой Башкирии. Так, на прошлой неделе работника намотало на буровую установку в городе Стерлитамаке. Вращающийся механизм заработал внезапно, и мужчину затянуло в него.