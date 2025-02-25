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Posted 25 февраля, 11:37

Published 25 февраля, 11:37

Modified 25 февраля, 11:40

Updated 25 февраля, 11:40

В Башкирии иномарка влетела в девушку на переходе

Не для слабонервных: в Башкирии девушка чудом осталась жива после ДТП

25 февраля 2025, 11:37
Фото: 1MI.

В Башкирии иномарка влетела в девушку на переходе

В башкирском городе Нефтекамске иномарка врезалась в девушку на светофоре возле перехода, следует из видео «БашДТП» во вторник, 25 февраля.

На кадрах видно, как машина сшибает девушку, ожидающую зелёный свет, задевая при этом столб. От удара горожанку отбрасывает на дорогу. Водитель останавливается, открывает дверь и выбегает к пострадавшей. Люди вокруг тоже начинают обращать внимание на случившееся, но автомобильное движение по улицам продолжается. Также можно заметить в самом начале видео, что причиной аварии могла послужить выехавшая на перекрёсток белая «Лада Гранта».

По сообщению автора поста, девушка осталась живой.

— Дятла на «Гранте» лет на 20 сажать с запретом выдачи водительских удостоверений трем будущим поколениям, примером будет, — написал Андрей Ш.
— Лучше бы в «Гранту» влетел, и «Гранта» была бы виновником. Один фиг, из-за «Гранты» всё произошло, — солидарна Юлия П.

Ранее сообщалось о том, что фура снесла забор в башкирском городе при повороте.

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