Не для слабонервных: в Башкирии девушка чудом осталась жива после ДТП

Posted 25 февраля, 11:37
Published 25 февраля, 11:37
Modified 25 февраля, 11:40
Updated 25 февраля, 11:40
На кадрах видно, как машина сшибает девушку, ожидающую зелёный свет, задевая при этом столб. От удара горожанку отбрасывает на дорогу. Водитель останавливается, открывает дверь и выбегает к пострадавшей. Люди вокруг тоже начинают обращать внимание на случившееся, но автомобильное движение по улицам продолжается. Также можно заметить в самом начале видео, что причиной аварии могла послужить выехавшая на перекрёсток белая «Лада Гранта».
По сообщению автора поста, девушка осталась живой.
— Дятла на «Гранте» лет на 20 сажать с запретом выдачи водительских удостоверений трем будущим поколениям, примером будет, — написал Андрей Ш.
— Лучше бы в «Гранту» влетел, и «Гранта» была бы виновником. Один фиг, из-за «Гранты» всё произошло, — солидарна Юлия П.
Ранее сообщалось о том, что фура снесла забор в башкирском городе при повороте.