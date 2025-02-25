Не для слабонервных: в Башкирии девушка чудом осталась жива после ДТП

На кадрах видно, как машина сшибает девушку, ожидающую зелёный свет, задевая при этом столб. От удара горожанку отбрасывает на дорогу. Водитель останавливается, открывает дверь и выбегает к пострадавшей. Люди вокруг тоже начинают обращать внимание на случившееся, но автомобильное движение по улицам продолжается. Также можно заметить в самом начале видео, что причиной аварии могла послужить выехавшая на перекрёсток белая «Лада Гранта».