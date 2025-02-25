Мыши спасатели: грызуны умеют помогать потерявшим сознание сородичам в ЧС

Posted 25 февраля, 09:34
Published 25 февраля, 09:34
Modified 25 февраля, 09:36
Updated 25 февраля, 09:36
В последние годы ученые все чаще обращают внимание на то, что животные не только взаимодействуют друг с другом в рамках социальных структур, но и проявляют удивительные признаки заботы. Исследования показывают, что поведение, ранее приписываемое исключительно человеку, может быть не чуждо и другим видам. Оказание первой помощи одним животным другим — это не просто миф или случайность, а вполне обоснованный инстинкт, как показали эксперименты с мышами.
Впервые с такой темой специалисты из Университета Южной Калифорнии столкнулись при изучении поведения животных в лабораторных условиях. За долгие годы ученые наблюдали за поведением различных видов, но до сих пор вопросы, касающиеся того, способны ли животные оказывать помощь своим сородичам в экстренных ситуациях, оставались без точного ответа.
Многие считают, что способность оказывать первую помощь или заботиться о другом существе — это исключительно человеческая особенность. Люди могут диагностировать проблему, оценить риски и применять нужные методы помощи. Однако, как показало новое исследование, животные тоже способны на инстинктивные действия, которые можно интерпретировать как аналог реанимации. Внимание ученых привлекли не только дельфины и шимпанзе, но и более мелкие существа — мыши.
Для того чтобы выяснить, действительно ли животные могут действовать по аналогии с реанимацией, специалисты решили провести серию экспериментов с мышами. В лабораторных условиях ученые погружали несколько грызунов в наркоз, а затем наблюдали за реакцией их сородичей.
— Мы поставили мышь в бессознательное состояние и наблюдали, как другие реагируют. Мыши начинают с обнюхивания, затем ухаживают за шерстью пострадавшего и проводят интенсивное физическое взаимодействие, — объясняет Ли Чжан, ведущий автор исследования.
Одним из наиболее удивительных открытий стало то, что мыши не просто проявляли интерес к своим сородичам, находящимся в бессознательном состоянии. Они активно пытались разжать челюсти другого животного, чтобы вернуть его в сознание.
В рамках эксперимента мыши тратили 47% времени на взаимодействие с тем, кто был в бессознательном состоянии. Эти действия включали в себя не только простое обнюхивание и ухаживание, но и жесткие попытки воздействовать на тело, открывая пасть сородича и вытаскивая его язык, чтобы активизировать дыхательные процессы. Эти действия были крайне эффективными: те мыши, которые подвергались помощи, приходили в сознание быстрее и начинали двигаться активнее, чем те, кто оставался без внимания.
Что же лежит в основе этого поведения? Ответ на этот вопрос искали нейробиологи. Они изучили активность мозга мышей, проводящих «реанимационные» действия, и выяснили, что поведение мышей связано с нейронами, которые выделяют окситоцин, гормон, участвующий в проявлениях заботы у разных видов животных. Этот гормон влияет на принятие решений и поведение, связанно с заботой о других.
Кроме того, ученые выяснили, что если нейроны, связанные с производством окситоцина, искусственно блокировать, мыши перестают оказывать помощь. Напротив, стимуляция этих нейронов повышала их активность и приводила к усилению «реанимационных» действий.
Стоит отметить, что ученые предупреждают: поведение мышей нельзя путать с настоящей реанимацией, как мы ее себе представляем. Эти действия скорее напоминают легкие стимулы, такие как пощечины или использование нашатырного спирта, чтобы привести человека в чувство. Тем не менее, для животных это инстинктивный механизм, который может быть жизненно важным в условиях дикой природы.
Теперь ученые планируют провести дополнительные эксперименты, чтобы выяснить, характерно ли это поведение только для мышей или же оно встречается у других социальных животных. Так, например, ученые предполагают, что аналогичные механизмы могут работать у других видов млекопитающих, таких как крысы или собаки.
Результаты исследования могут привести к новым выводам о том, как животные развивают социальные и заботливые механизмы, которые, возможно, играют большую роль в поддержании жизни в группах. В случае с мышами поведение оказалось настолько сильным и автоматическим, что ученые даже не могли исключить вероятность врожденного компонента, а не просто наученного.
Ранее эксперты рассказали, почему крысы — идеальные питомцы для вашего дома!