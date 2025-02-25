Мыши спасатели: грызуны умеют помогать потерявшим сознание сородичам в ЧС

В рамках эксперимента мыши тратили 47% времени на взаимодействие с тем, кто был в бессознательном состоянии. Эти действия включали в себя не только простое обнюхивание и ухаживание, но и жесткие попытки воздействовать на тело, открывая пасть сородича и вытаскивая его язык, чтобы активизировать дыхательные процессы. Эти действия были крайне эффективными: те мыши, которые подвергались помощи, приходили в сознание быстрее и начинали двигаться активнее, чем те, кто оставался без внимания.