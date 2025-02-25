Мусорную свалку одобрили в Башкирии

Posted 25 февраля, 11:03
Published 25 февраля, 11:03
Modified 25 февраля, 11:21
Updated 25 февраля, 11:21
В Урман-Бишкадакском сельсовете Республики Башкортостан выделен участок площадью более 289 тысяч квадратных метров под строительство современного полигона ТКО. Главгосэкспертиза России уже дала добро на реализацию проекта, выдав положительное заключение по результатам экспертизы проектной документации.
Что же это за объект и для чего он нужен? Новый полигон рассчитан на прием до 80 тысяч тонн отходов в год и прослужит как минимум 20 лет. Здесь будут захоранивать отходы, непригодные для переработки, а также промышленные и строительные отходы, разрешенные к размещению на полигонах ТКО.
По словам эксперта Главгосэкспертизы Танзили Маметулиной, на территории полигона построят не только сам участок складирования отходов, но и всю необходимую инфраструктуру: контрольно-пропускной пункт, трансформаторную подстанцию, автомобильные весы, пункт мойки колес и другие объекты. Важно отметить, что на полигон будут поступать только остатки отходов после сортировки на мусоросортировочном комплексе. Это значит, что из отходов будут извлекать полезные вторичные ресурсы, такие как пластик, бумага и металл, а на захоронение будут отправляться только те отходы, которые нельзя переработать.
Как ранее сообщал Mkset, выставочный комплекс «Башкортостан» готовится к смене собственника — контрольный пакет акций выставляется на аукцион.