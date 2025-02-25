Мусорную свалку одобрили в Башкирии

По словам эксперта Главгосэкспертизы Танзили Маметулиной, на территории полигона построят не только сам участок складирования отходов, но и всю необходимую инфраструктуру: контрольно-пропускной пункт, трансформаторную подстанцию, автомобильные весы, пункт мойки колес и другие объекты. Важно отметить, что на полигон будут поступать только остатки отходов после сортировки на мусоросортировочном комплексе. Это значит, что из отходов будут извлекать полезные вторичные ресурсы, такие как пластик, бумага и металл, а на захоронение будут отправляться только те отходы, которые нельзя переработать.