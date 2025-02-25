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Posted 24 февраля, 22:02

Published 24 февраля, 22:02

Modified 24 февраля, 22:04

Updated 24 февраля, 22:04

Бастрыкин проконтролирует дело задушившей ребёнка уфимки

Москву заинтересовала расправа над ребёнком в Башкирии

24 февраля 2025, 22:02
Фото: 1MI.

Бастрыкин проконтролирует дело задушившей ребёнка уфимки

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве шестимесячного ребёнка собственной матерью, сообщает ведомство во вторник, 25 февраля.

Напомним, женщину задержали в феврале 2025 года в Благовещенске. Как сообщал Mkset, следствие считает, что 27-летняя горожанка погубила своё чадо за неуёмный плач. В порыве гнева мать до смерти задушила ребёнка, которому едва исполнилось полгода.

Мать подозревается в жестокой расправе над младенцем в Башкирии
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Сейчас с горожанкой разбираются правоохранители. Ей избрали меру персечения в виде заключения под стражу. Пока идёт следствие, женщина будет находиться в СИЗО.

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