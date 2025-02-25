Москву заинтересовала расправа над ребёнком в Башкирии

Posted 24 февраля, 22:02
Published 24 февраля, 22:02
Modified 24 февраля, 22:04
Updated 24 февраля, 22:04
Напомним, женщину задержали в феврале 2025 года в Благовещенске. Как сообщал Mkset, следствие считает, что 27-летняя горожанка погубила своё чадо за неуёмный плач. В порыве гнева мать до смерти задушила ребёнка, которому едва исполнилось полгода.
Сейчас с горожанкой разбираются правоохранители. Ей избрали меру персечения в виде заключения под стражу. Пока идёт следствие, женщина будет находиться в СИЗО.