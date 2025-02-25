Иноагентов выгонят из вип-кабинетов Башкирии

До этого Mkset писал о другой законодательной инициативе депутатов Республики Башкортостан. Речь идёт о полисе ОСАГО, который хотят сделать не обязательным при регистрации автомобиля. Однако есть один нюанс. Отметим, что данный закон уже также приняли в первом чтении