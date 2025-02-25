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Posted 25 февраля, 07:06

Published 25 февраля, 07:06

Modified 25 февраля, 09:12

Updated 25 февраля, 09:12

Иноагентов выгонят из органов власти Башкирии

Иноагентов выгонят из вип-кабинетов Башкирии

25 февраля 2025, 07:06
Фото: 1MI.

Иноагентов выгонят из органов власти Башкирии

Башкортостанские парламентарии в начальном чтении выступили за принятие законопроекто об иноагентах в органах власти, сообщает Госсобрание РБ во вторник, 25 февраля.

Ранее сообщалось, что направленный на защиту интересов государства законопроект предусматривает досрочное прекращение полномочий депутатов и чиновников, если они будут признаны иностранными агентами.

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Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что у такие лица могут обладать секретной информацией, а их зависимость от влияния из-за рубежа угрожает нацбезопасности. Поэтому следует принять этот законопроект.

До этого Mkset писал о другой законодательной инициативе депутатов Республики Башкортостан. Речь идёт о полисе ОСАГО, который хотят сделать не обязательным при регистрации автомобиля. Однако есть один нюанс. Отметим, что данный закон уже также приняли в первом чтении

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