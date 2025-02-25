Иноагентов выгонят из вип-кабинетов Башкирии

Posted 25 февраля, 07:06
Published 25 февраля, 07:06
Modified 25 февраля, 09:12
Updated 25 февраля, 09:12
Ранее сообщалось, что направленный на защиту интересов государства законопроект предусматривает досрочное прекращение полномочий депутатов и чиновников, если они будут признаны иностранными агентами.
Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что у такие лица могут обладать секретной информацией, а их зависимость от влияния из-за рубежа угрожает нацбезопасности. Поэтому следует принять этот законопроект.
До этого Mkset писал о другой законодательной инициативе депутатов Республики Башкортостан. Речь идёт о полисе ОСАГО, который хотят сделать не обязательным при регистрации автомобиля. Однако есть один нюанс. Отметим, что данный закон уже также приняли в первом чтении