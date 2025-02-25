Сел в сугробе и пьет: прохожие сдали пьяного водителя в Башкирии

Мужчина отправил в боте адрес, где находился любитель сесть за руль пьяным и сотрудники отправились на место. Приехав по адресу, дорожные полицейские увидели автомобиль, который застрял между столбом и сугробом. Водитель тем временем сидел и выпивал в машине.