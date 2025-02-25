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Posted 25 февраля, 07:30

Published 25 февраля, 07:30

Modified 25 февраля, 09:18

Updated 25 февраля, 09:18

Мужчина помог поймать пьяного водителя в Башкирии

Сел в сугробе и пьет: прохожие сдали пьяного водителя в Башкирии

25 февраля 2025, 07:30
Фото: 1MI.

Мужчина помог поймать пьяного водителя в Башкирии

Неравнодушный гражданин написал в чат-бот ГАИ Башкортостана о пьяном водителе в Ишимбае, сообщает дорожная инспекция по региону во вторник, 25 февраля.

Мужчина отправил в боте адрес, где находился любитель сесть за руль пьяным и сотрудники отправились на место. Приехав по адресу, дорожные полицейские увидели автомобиль, который застрял между столбом и сугробом. Водитель тем временем сидел и выпивал в машине.

Смертельная авария грузовика и легковушки произошла в Башкирии
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Сотрудники предложили пройти мужчине медицинское освидетельствование, но тот отказался. Теперь ему грозит штраф в ₽45`000 с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее Mkset писал о смертельном ДТП в Илишевском районе Республики Башкортостан, которое спровоцировал автомобилист без водительского удостоверения. В результате аварии погибла 40-летняяя женщина.

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