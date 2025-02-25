Сел в сугробе и пьет: прохожие сдали пьяного водителя в Башкирии

Posted 25 февраля, 07:30
Published 25 февраля, 07:30
Modified 25 февраля, 09:18
Updated 25 февраля, 09:18
Мужчина отправил в боте адрес, где находился любитель сесть за руль пьяным и сотрудники отправились на место. Приехав по адресу, дорожные полицейские увидели автомобиль, который застрял между столбом и сугробом. Водитель тем временем сидел и выпивал в машине.
Сотрудники предложили пройти мужчине медицинское освидетельствование, но тот отказался. Теперь ему грозит штраф в ₽45`000 с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Ранее Mkset писал о смертельном ДТП в Илишевском районе Республики Башкортостан, которое спровоцировал автомобилист без водительского удостоверения. В результате аварии погибла 40-летняяя женщина.