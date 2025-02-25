ГК «Садовое кольцо» начала монтаж облицовки в домах первой очереди ЖК Terle Park

В четвертом корпусе второй очереди Terle Park близятся к завершению кровельные работы. Строители заканчивают каменную кладку с 23 по 29 этаж. В пятом корпусе аналогичные работы ведутся со 2 по 19 этаж. В шестом корпусе в третьей и четвертой секциях завершается устройство плиты перекрытия двенадцатого этажа, а также идет кладка на уровне 3 этажа. В пятой, шестой и седьмой секциях завершается возведение несущих конструкций 7 этажа.