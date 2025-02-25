Уфимский гаишник делал бизнес на ДТП

Следствие считает, что осенью 2023 года инспектор получал информацию о ДТП и за деньги делился ей с аварийным комиссаром. Также в 2023–2024 годах к нему в руки попали судебные постановления по административным делам в отношении пяти человек, которым сулил арест. Он должен был доставить их к месту отбытия наказания, но не сделал этого. Граждане просто остались на свободе.