Уфимский гаишник делал бизнес на ДТП

Posted 25 февраля, 10:34
Published 25 февраля, 10:34
Modified 25 февраля, 11:02
Updated 25 февраля, 11:02
Напомним, ГИБДД России переименовали обратно в ГАИ ещё в мае 2024 года.
Следствие считает, что осенью 2023 года инспектор получал информацию о ДТП и за деньги делился ей с аварийным комиссаром. Также в 2023–2024 годах к нему в руки попали судебные постановления по административным делам в отношении пяти человек, которым сулил арест. Он должен был доставить их к месту отбытия наказания, но не сделал этого. Граждане просто остались на свободе.
О махинациях сотрудника прознала служба собственной безопасности МВД и пресекла их. Мужчина частично вину признал. Уголовное дело будет направлено в Кировский райсуд столицы Республики Башкортостан.
Ранее руководитель МВД по Республике Башкортостан Александр Прядко назвал размер средней взятки в регионе.