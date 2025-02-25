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Posted 25 февраля, 10:34

Published 25 февраля, 10:34

Modified 25 февраля, 11:02

Updated 25 февраля, 11:02

Автоинспектора будут судить за взяточничество в Башкирии

Уфимский гаишник делал бизнес на ДТП

25 февраля 2025, 10:34
Фото: 1MI.

Автоинспектора будут судить за взяточничество в Башкирии

Экс-сотрудника ГИБДД в Уфимском районе осудят по обвинению в превышении должностных полномочий и взяточничестве, сообщает прокуратура Республики Башкортостан во вторник, 25 февраля.

Напомним, ГИБДД России переименовали обратно в ГАИ ещё в мае 2024 года.

Следствие считает, что осенью 2023 года инспектор получал информацию о ДТП и за деньги делился ей с аварийным комиссаром. Также в 2023–2024 годах к нему в руки попали судебные постановления по административным делам в отношении пяти человек, которым сулил арест. Он должен был доставить их к месту отбытия наказания, но не сделал этого. Граждане просто остались на свободе.

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О махинациях сотрудника прознала служба собственной безопасности МВД и пресекла их. Мужчина частично вину признал. Уголовное дело будет направлено в Кировский райсуд столицы Республики Башкортостан.

Ранее руководитель МВД по Республике Башкортостан Александр Прядко назвал размер средней взятки в регионе.

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