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Posted 25 февраля, 10:59

Published 25 февраля, 10:59

Modified 25 февраля, 11:20

Updated 25 февраля, 11:20

Уфимцев ждут заморозки

«Будет еще хуже»: синоптики пообещали снег и холода в Башкирии

25 февраля 2025, 10:59
Фото: 1MI.

Уфимцев ждут заморозки

Погода не порадует жителей Республики Башкортостан и Уфы, следует из прогноза синоптиков на среду, 26 февраля.

По прогнозу погоды в регионе ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 3-8 м/с.

Ночью 26 февраля похолодает до -9°C…-14°C, а при прояснениях столбики термометра опустятся до -19°C. Днём прогнозируется стандартная зимняя температура — от -3°C до -8°C.

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Погода в Уфе завтра, 26 февраля, будет облачной, но снега не ожидается. Ветер будет тех же направлений и той же силы, как и по всей Башкирии. Ночью следует приготовиться к -9°C… -11C°, а местами и к -14°C. В дневное время будет -4° C…-6° C.

Отмечено, что на некоторых дорогах утром завтрашнего дня будет туман и ухудшение видимости из-за снега.

Ранее сообщалось по подготовке к весеннему паводку в Башкирии. По наихудшему сценарию в регионе может подтопить свыше трёхсот населённых пунктов.

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