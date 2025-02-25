«Будет еще хуже»: синоптики пообещали снег и холода в Башкирии

Posted 25 февраля, 10:59
Published 25 февраля, 10:59
Modified 25 февраля, 11:20
Updated 25 февраля, 11:20
По прогнозу погоды в регионе ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 3-8 м/с.
Ночью 26 февраля похолодает до -9°C…-14°C, а при прояснениях столбики термометра опустятся до -19°C. Днём прогнозируется стандартная зимняя температура — от -3°C до -8°C.
Погода в Уфе завтра, 26 февраля, будет облачной, но снега не ожидается. Ветер будет тех же направлений и той же силы, как и по всей Башкирии. Ночью следует приготовиться к -9°C… -11C°, а местами и к -14°C. В дневное время будет -4° C…-6° C.
Отмечено, что на некоторых дорогах утром завтрашнего дня будет туман и ухудшение видимости из-за снега.
Ранее сообщалось по подготовке к весеннему паводку в Башкирии. По наихудшему сценарию в регионе может подтопить свыше трёхсот населённых пунктов.