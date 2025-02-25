«Будет еще хуже»: синоптики пообещали снег и холода в Башкирии

Погода в Уфе завтра, 26 февраля, будет облачной, но снега не ожидается. Ветер будет тех же направлений и той же силы, как и по всей Башкирии. Ночью следует приготовиться к -9°C… -11C°, а местами и к -14°C. В дневное время будет -4° C…-6° C.