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Posted 25 февраля, 04:04

Published 25 февраля, 04:04

Modified 25 февраля, 08:44

Updated 25 февраля, 08:44

В Башкирии заметно подорожали блины

Блины подорожали на ₽10 в Башкирии

25 февраля 2025, 04:04
Фото: 1MI.

В Башкирии заметно подорожали блины

Стоимость приготовления блинов на Масленицу в 2025 году в Республике Башкортостан за год выросла на ₽10, сообщает издание Bankiros.ru во вторник, 25 февраля.

Если в прошедшем 2024 году за продукты для приготовления порции блинов из 15-18 штук в регионе нужно было заплатить ₽113, то сейчас они оцениваются в ₽123. Речь идёт о 20 г сливочного масла, 40 мл подсолнечного масла, 500 мл молока, трёх яйцах, 100 г сахара и 400 г муки.

В среднем по стране сейчас за порцию из 15-18 блинов нужно будет выложить ₽141. За год стоимость увеличилась на ₽14.

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Самые дешевые блины можно приготовить в Адыгее и Мордовии — ₽115, а больше всего придётся раскошелиться жителям Магаданской области — ₽242.

Также отмечено, что стоимость приготовления блинов в РФ за последние три года выросла на 36,6% — со ₽103 до ₽141.

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