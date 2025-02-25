Блины подорожали на ₽10 в Башкирии

Posted 25 февраля, 04:04
Published 25 февраля, 04:04
Modified 25 февраля, 08:44
Updated 25 февраля, 08:44
Если в прошедшем 2024 году за продукты для приготовления порции блинов из 15-18 штук в регионе нужно было заплатить ₽113, то сейчас они оцениваются в ₽123. Речь идёт о 20 г сливочного масла, 40 мл подсолнечного масла, 500 мл молока, трёх яйцах, 100 г сахара и 400 г муки.
В среднем по стране сейчас за порцию из 15-18 блинов нужно будет выложить ₽141. За год стоимость увеличилась на ₽14.
Самые дешевые блины можно приготовить в Адыгее и Мордовии — ₽115, а больше всего придётся раскошелиться жителям Магаданской области — ₽242.
Также отмечено, что стоимость приготовления блинов в РФ за последние три года выросла на 36,6% — со ₽103 до ₽141.