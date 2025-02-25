Бледный интим должен насторожить уфимцев

Posted 25 февраля, 04:39
Published 25 февраля, 04:39
Modified 25 февраля, 08:48
Updated 25 февраля, 08:48
Он отметил, что простатит является самым распространённым заболеванием мужской половой системы. Симптомами неприятной болезни врач назвал расстройства мочеиспускания, тусклость оргазма, слабую эрекцию, ускоренное семяизвержение, боли в области половых органов и бесплодие.
По советам медиков, чтобы минимизировать риск заболевания или избежать простатита, необходимо вести здоровый образ жизни, избегать переохлаждений, следить за питанием, включая в него больше овощей, и регулярно проходить медицинские осмотры.
Ранее врач из столицы Республики Башкортостан рассказала о том, какую заразу можно заработать, целуя своих домашних животных.