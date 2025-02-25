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Posted 25 февраля, 04:39

Published 25 февраля, 04:39

Modified 25 февраля, 08:48

Updated 25 февраля, 08:48

Уфимский врач назвал симптомы простатита

Бледный интим должен насторожить уфимцев

25 февраля 2025, 04:39
Фото: 1MI.

Уфимский врач назвал симптомы простатита

Врач-уролог, андролог и хирург из столицы Республики Башкортостан Ильнур Аглиуллин рассказал о первых признаках простатита на своей странице во «ВКонтакте» во вторник, 25 февраля.

Он отметил, что простатит является самым распространённым заболеванием мужской половой системы. Симптомами неприятной болезни врач назвал расстройства мочеиспускания, тусклость оргазма, слабую эрекцию, ускоренное семяизвержение, боли в области половых органов и бесплодие.

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По советам медиков, чтобы минимизировать риск заболевания или избежать простатита, необходимо вести здоровый образ жизни, избегать переохлаждений, следить за питанием, включая в него больше овощей, и регулярно проходить медицинские осмотры.

Ранее врач из столицы Республики Башкортостан рассказала о том, какую заразу можно заработать, целуя своих домашних животных.

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