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Posted 25 февраля, 06:13

Published 25 февраля, 06:13

Modified 25 февраля, 09:02

Updated 25 февраля, 09:02

Беременную жестоко убили в Уфе

Беременную жестоко убили в Уфе

25 февраля 2025, 06:13
Фото: 1MI.
В столице Башкирии появился беспощадный живодер, истязающий бродяжек, сообщает во вторник, 25 февраля, издание «KP.RU».

Зоозащитники бьют тревогу: 24 февраля на проспекте Октября, 21/2 в Уфе было обнаружено тело зверски убитой кошки. По словам волонтеров, животное было беременным, а убийца вспорол ей живот и надругался над не родившимися котятами.

Экспертиза показала, что кошке был нанесен глубокий разрез острым предметом, предположительно ножом. На место происшествия прибыл участковый, который зафиксировал преступление. Правоохранительные органы теперь выясняют все обстоятельства произошедшего и ведут поиск преступника.

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Как ранее сообщал Mkset, пропавший житель Учалинского района, который отправился на поиски сбежавшей коровы, заставил поволноваться всю округу.

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