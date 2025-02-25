Беременную жестоко убили в Уфе

Зоозащитники бьют тревогу: 24 февраля на проспекте Октября, 21/2 в Уфе было обнаружено тело зверски убитой кошки. По словам волонтеров, животное было беременным, а убийца вспорол ей живот и надругался над не родившимися котятами.