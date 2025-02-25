Мужчина уверовал в СССР и стал преступником в Башкирии

В признанное впоследствии экстремистским движение горожанин вступил ещё в 2021 году, однако дальнейший запрет организации взгляды мужчины не изменил — он продолжил агитировать население. Ячейка на протяжении нескольких лет продолжала пополняться, подозреваемому при этом даже приносили денежные членские взносы.