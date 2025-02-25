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Posted 25 февраля, 15:25

Published 25 февраля, 15:25

Modified 25 февраля, 19:03

Updated 25 февраля, 19:03

Министра КГБ СССР задержали в Башкирии

Мужчина уверовал в СССР и стал преступником в Башкирии

25 февраля 2025, 15:25
Фото: ФСБ.

Министра КГБ СССР задержали в Башкирии

В Октябрьском арестовали 56-летнего мужчину по подозрению в членстве среди «Граждан СССР» (организация запрещена в РФ с 2022 года), сообщили во вторник, 25 февраля, в Следственном комитете и Федеральной службе безопасности.

В признанное впоследствии экстремистским движение горожанин вступил ещё в 2021 году, однако дальнейший запрет организации взгляды мужчины не изменил — он продолжил агитировать население. Ячейка на протяжении нескольких лет продолжала пополняться, подозреваемому при этом даже приносили денежные членские взносы.

Как считает следствие, задержанный «отрицал российскую государственность», а также пытался формировать альтернативные органы власти. Например, мужчину выбрали председателем провозглашённого им же «Совета народных депутатов» города Октябрьский. Дома у него также нашли ярлык, свидетельствующий о должности «министра КГБ».

На задержанного завели уголовное дело ч.2 ст. 282.2 УК РФ. Она предполагает до четырёх лет тюрьмы.

Находки, сделанные силовиками в доме задержанного
Находки, сделанные силовиками в доме задержанного
Находки, сделанные силовиками в доме задержанного
Находки, сделанные силовиками в доме задержанного
Находки, сделанные силовиками в доме задержанного
Находки, сделанные силовиками в доме задержанного
Находки, сделанные силовиками в доме задержанного. Фото: ФСБ
В Башкирии задержали завербованного Украиной 17-летнего подростка
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Ранее, как сообщал Mkset, в Башкирии задержали 17-летнего подростка, которого силовые ведомства считают «агентом Украины».

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