Мужчина уверовал в СССР и стал преступником в Башкирии

Posted 25 февраля, 15:25
Published 25 февраля, 15:25
Modified 25 февраля, 19:03
Updated 25 февраля, 19:03
В признанное впоследствии экстремистским движение горожанин вступил ещё в 2021 году, однако дальнейший запрет организации взгляды мужчины не изменил — он продолжил агитировать население. Ячейка на протяжении нескольких лет продолжала пополняться, подозреваемому при этом даже приносили денежные членские взносы.
Как считает следствие, задержанный «отрицал российскую государственность», а также пытался формировать альтернативные органы власти. Например, мужчину выбрали председателем провозглашённого им же «Совета народных депутатов» города Октябрьский. Дома у него также нашли ярлык, свидетельствующий о должности «министра КГБ».
На задержанного завели уголовное дело ч.2 ст. 282.2 УК РФ. Она предполагает до четырёх лет тюрьмы.
Ранее, как сообщал Mkset, в Башкирии задержали 17-летнего подростка, которого силовые ведомства считают «агентом Украины».