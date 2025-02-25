Башкортостан вошел в десятку регионов по приросту числа майнинговых ферм

Posted 25 февраля, 07:58
Published 25 февраля, 07:58
Modified 25 февраля, 12:48
Updated 25 февраля, 12:48
В начале 2025 года Республика Башкортостан вошла в топ-10 регионов страны по самой быстрой динамике появления новых майнинговых ферм.
Башкортостан вошел в десятку регионов России, где в январе 2025 года зафиксировали наибольший прирост количества майнинговых ферм — в регионе их стало больше на 24%. В число лидеров с самым быстрорастущими крипторынками вошли Тюменская область — 49%, Свердловская область — 42%, ХМАО — 36%, Пермский край — 30%, Челябинская область — 32% и Самарская область — 20%.
На январь 2025 года в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.