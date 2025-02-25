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Posted 25 февраля, 07:58

Published 25 февраля, 07:58

Modified 25 февраля, 12:48

Updated 25 февраля, 12:48

Башкортостан вошел в десятку регионов по приросту числа майнинговых ферм

Башкортостан вошел в десятку регионов по приросту числа майнинговых ферм

25 февраля 2025, 07:58
Фото: МТС.
Цифровой оператор проанализировал активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool.

В начале 2025 года Республика Башкортостан вошла в топ-10 регионов страны по самой быстрой динамике появления новых майнинговых ферм.

Башкортостан вошел в десятку регионов России, где в январе 2025 года зафиксировали наибольший прирост количества майнинговых ферм — в регионе их стало больше на 24%. В число лидеров с самым быстрорастущими крипторынками вошли Тюменская область — 49%, Свердловская область — 42%, ХМАО — 36%, Пермский край — 30%, Челябинская область — 32% и Самарская область — 20%.

На январь 2025 года в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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