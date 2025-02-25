«Башкортостан» продадут на аукционе в марте

Начальная цена аукциона составляет внушительные ₽53 млн. Каждый шаг аукциона будет увеличивать цену на ₽2,65 млн, что составляет 5% от начальной стоимости. Организатором торгов выступает Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы. Именно там приняли решение приватизировать часть акций «Башкортостана» путем проведения аукциона в электронной форме. Стоит отметить, что заявки на участие в аукционе принимаются до 22:00 мск 26 февраля 2025 года.