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Posted 25 февраля, 09:04

Published 25 февраля, 09:04

Modified 25 февраля, 10:15

Updated 25 февраля, 10:15

В Уфе приватизируют «Башкортостан»

«Башкортостан» продадут на аукционе в марте

25 февраля 2025, 09:04
Фото: bvkexpo.ru.

В Уфе приватизируют «Башкортостан»

Выставочный комплекс «Башкортостан» готовится к смене собственника — контрольный пакет акций выставляется на аукцион, сообщает во вторник, 25 февраля, Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы.

Весной 2025 года, а именно 3 марта в 10:00 по московскому времени, на электронной площадке «Российского аукционного дома» развернется борьба за право владения акциями АО ВК «Башкортостан». Это значит, что у инвесторов появится шанс приобрести в собственность 50,998573% уставного капитала. Компания является организатором форумов международного, всероссийского, межрегионального уровня.

Начальная цена аукциона составляет внушительные ₽53 млн. Каждый шаг аукциона будет увеличивать цену на ₽2,65 млн, что составляет 5% от начальной стоимости. Организатором торгов выступает Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы. Именно там приняли решение приватизировать часть акций «Башкортостана» путем проведения аукциона в электронной форме. Стоит отметить, что заявки на участие в аукционе принимаются до 22:00 мск 26 февраля 2025 года.

Уфа ищет инвестора для застройки «золотого» квартала
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Как ранее сообщал Mkset, администрация Уфы выставляет на торги право застроить огромную территорию в самом сердце Советского района.

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