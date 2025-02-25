«Башкортостан» продадут на аукционе в марте

Posted 25 февраля, 09:04
Published 25 февраля, 09:04
Modified 25 февраля, 10:15
Updated 25 февраля, 10:15
Весной 2025 года, а именно 3 марта в 10:00 по московскому времени, на электронной площадке «Российского аукционного дома» развернется борьба за право владения акциями АО ВК «Башкортостан». Это значит, что у инвесторов появится шанс приобрести в собственность 50,998573% уставного капитала. Компания является организатором форумов международного, всероссийского, межрегионального уровня.
Начальная цена аукциона составляет внушительные ₽53 млн. Каждый шаг аукциона будет увеличивать цену на ₽2,65 млн, что составляет 5% от начальной стоимости. Организатором торгов выступает Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы. Именно там приняли решение приватизировать часть акций «Башкортостана» путем проведения аукциона в электронной форме. Стоит отметить, что заявки на участие в аукционе принимаются до 22:00 мск 26 февраля 2025 года.
Как ранее сообщал Mkset, администрация Уфы выставляет на торги право застроить огромную территорию в самом сердце Советского района.