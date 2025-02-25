Башкирия должна почти 8`000 квартир

В 2024 году на обеспечение сирот жильем было выделено целых 2,6 миллиарда рублей. Такие вложения не прошли даром: ключи от новых квартир получили рекордные 1029 человек, что даже превысило запланированные показатели на 35%. Премьер-министр РБ Андрей Назаров, с оптимизмом отметил, что в 2025 году на эти цели выделено еще больше средств — 2,8 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить жильем еще 749 сирот. Более того, между республикой и федеральным центром было заключено дополнительное соглашение, которое позволит приобрести еще 100 квартир.