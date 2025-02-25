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Posted 25 февраля, 04:48

Published 25 февраля, 04:48

Modified 25 февраля, 08:50

Updated 25 февраля, 08:50

В Башкирии раздают жилье

Башкирия должна почти 8`000 квартир

25 февраля 2025, 04:48
Фото: 1MI.

В Башкирии раздают жилье

В регионе остро стоит жилищный вопрос для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает во вторник, 25 февраля, правительство РБ.

Почти 8000 детей-сирот в Башкирии ждут свои законные квадратные метры. Из них более 5000 уже достигли совершеннолетия и, по идее, должны были давно обзавестись собственным жильем. Сумма внушительная, и власти региона активно ищут способы закрыть этот «жилищный пробел».

В 2024 году на обеспечение сирот жильем было выделено целых 2,6 миллиарда рублей. Такие вложения не прошли даром: ключи от новых квартир получили рекордные 1029 человек, что даже превысило запланированные показатели на 35%. Премьер-министр РБ Андрей Назаров, с оптимизмом отметил, что в 2025 году на эти цели выделено еще больше средств — 2,8 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить жильем еще 749 сирот. Более того, между республикой и федеральным центром было заключено дополнительное соглашение, которое позволит приобрести еще 100 квартир.

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И. о. министра строительства и архитектуры Артем Ковшов подчеркнул важность оперативной работы муниципалитетов. Им поручено до 1 апреля заключить все необходимые контракты на приобретение жилья или выдать жилищные сертификаты. Так, 22 муниципалитета уже включились в «гонку за квадратные метры» и планируют приобрести 47 квартир на общую сумму ₽126 млн.

Как ранее сообщал Mkset, Росимущество объявило аукцион по продаже арестованной недвижимости.

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