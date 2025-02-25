Атака дронами в Уфе станет игрой

В программе мероприятия значатся обучение первой помощи и ознакомление с правилами, как вести себя при угрозе атаки беспилотников. Также пришедших горожан ждёт информация о том, что такое «тревожный чемоданчик», сдача норм ГТО и игра с командой «Газы!». Кроме того, уфимцы смогут потушить пожар.