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Posted 25 февраля, 06:46

Published 25 февраля, 06:46

Modified 25 февраля, 09:07

Updated 25 февраля, 09:07

Уфимцев ждёт квест по гражданской обороне

Атака дронами в Уфе станет игрой

25 февраля 2025, 06:46
Фото: 1MI.

Уфимцев ждёт квест по гражданской обороне

Семейный квест по гражданской обороне пройдёт в столице Республики Башкортостан 2 марта в ТЦ «Артерия», сообщает администрация Октябрьского района города во вторник, 25 февраля.

В программе мероприятия значатся обучение первой помощи и ознакомление с правилами, как вести себя при угрозе атаки беспилотников. Также пришедших горожан ждёт информация о том, что такое «тревожный чемоданчик», сдача норм ГТО и игра с командой «Газы!». Кроме того, уфимцы смогут потушить пожар.

В Уфе не летают самолёты — что происходит
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Вход на мероприятие бесплатный. Возрастное ограничение 7+.

Напомним, что в столице Республики Башкортостан уже начались праздники, посвящённые Масленице. О том, когда и где пройдут различные гуляния, что на них ждёт и удастся ли бесплатно покушать главное праздничное угощение — блины — читайте в нашем материале.

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