Атака дронами в Уфе станет игрой

Posted 25 февраля, 06:46
Published 25 февраля, 06:46
Modified 25 февраля, 09:07
Updated 25 февраля, 09:07
В программе мероприятия значатся обучение первой помощи и ознакомление с правилами, как вести себя при угрозе атаки беспилотников. Также пришедших горожан ждёт информация о том, что такое «тревожный чемоданчик», сдача норм ГТО и игра с командой «Газы!». Кроме того, уфимцы смогут потушить пожар.
Вход на мероприятие бесплатный. Возрастное ограничение 7+.
Напомним, что в столице Республики Башкортостан уже начались праздники, посвящённые Масленице. О том, когда и где пройдут различные гуляния, что на них ждёт и удастся ли бесплатно покушать главное праздничное угощение — блины — читайте в нашем материале.