Звезда «Салавата Юлаева» отрицает обвинения

Джош Ливо поделился своими переживаниями после жесткого столкновения с защитником «Ак Барса» Марченко. Этот инцидент вызвал у него множество эмоций и вопросов, особенно в свете того, как арбитры оценивают подобные моменты. Ливо не стал скрывать, что после этого столкновения ему нужно было время на восстановление.