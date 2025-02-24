Звезда «Салавата Юлаева» отрицает обвинения

Posted 24 февраля, 12:53
Published 24 февраля, 12:53
Modified 24 февраля, 17:29
Updated 24 февраля, 17:29
Джош Ливо поделился своими переживаниями после жесткого столкновения с защитником «Ак Барса» Марченко. Этот инцидент вызвал у него множество эмоций и вопросов, особенно в свете того, как арбитры оценивают подобные моменты. Ливо не стал скрывать, что после этого столкновения ему нужно было время на восстановление.
— В той игре произошло несколько моментов, которые помешали мне участвовать в Матче звезд. Я понимал, что необходимо отдохнуть и восстановиться, — объяснил он.
Хоккеист также решительно опроверг слухи о том, что его отказ был связан с чем-то другим.
— Не верьте тем, кто говорит, что я не поехал в Новосибирск по другим причинам. У меня не было никаких поводов кроме медицинских, — добавил он.
Джош также прокомментировал слова главного тренера команды Козлова о том, что соперники стали играть против него более жестко.
— В этой части сезона хоккей становится ближе к кубковому, и каждая команда старается играть жестче. Я понимаю, что мне стало сложнее, — сказал он.
Однако это не пугает Ливо. По его словам, он готов к любым действиям со стороны соперников и вызовы только больше его мотивируют. Сейчас Джош Ливо сосредоточен на предстоящих матчах плей-офф и настроен максимально серьезно подойти к подготовке.