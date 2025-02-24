«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП помогли МСП привлечь 470 млрд

Posted 24 февраля, 13:05
Published 24 февраля, 13:05
Modified 24 февраля, 13:05
Updated 24 февраля, 13:05
Финансовой поддержкой воспользовались свыше 38 тысяч представителей МСП, информирует ТАСС. Наибольшие объемы финансирования, полученные малыми и средними предприятиями через «зонтичные» поручительства, получили обрабатывающее производство (106,4 млрд рублей), инфраструктурное строительство (48,9 млрд рублей), транспортировка и хранение (34,8 млрд рублей), научно-техническая деятельность (17 млрд рублей), а также информационные технологии и связь (16,1 млрд рублей), сельское хозяйство (15,4 млрд рублей) и гостиничный бизнес и общественное питание (12,1 млрд рублей).
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что количество компаний и индивидуальных предпринимателей, которые получили поддержку в виде «зонтичных» поручительств, по сравнению с 2023 годом выросло в два раза и составило 38 тысяч. При этом более 92% всех выданных средств было направлено на поддержку микро- и малого бизнеса, который сталкивается с серьезными трудностями при привлечении заемного финансирования из-за недостатка залогового обеспечения.
По сравнению с 2023 годом, в прошлом году лидерами по росту числа получателей государственной помощи стали сфера услуг (215%), культура и спорт (200%), гостиницы и общепит (145%), транспортировка и хранение (137%).
Наибольшее количество кредитных средств, обеспеченных «зонтичными» поручительствами, было привлечено предпринимателями из Москвы (99,8 млрд рублей), Санкт-Петербурга (34,2 млрд рублей) и Московской области (26,3 млрд рублей). В списке также находятся Краснодарский край (20 млрд рублей), Свердловская область (16,6 млрд рублей), Новосибирская область (13,3 млрд рублей), Ростовская область (12,9 млрд рублей), Нижегородская область (10,4 млрд рублей), Воронежская область (10,3 млрд рублей) и Самарская область (10,1 млрд рублей).
В новых регионах Российской Федерации также наблюдается положительная динамика в финансировании малого и среднего бизнеса через «зонтичные» поручительства: ДНР привлекла 586 млн рублей, ЛНР — 299 млн рублей, Запорожская область — 83 млн рублей и Херсонская область — 44 млн рублей. Поддержку получили около 330 предприятий.
Наибольший прирост числа получателей государственной помощи зафиксирован в таких регионах, как Республика Тыва — рост в шесть раз, Адыгея — в 5 и более раз, Калмыкия и Дагестан — в 4 и более раза, республики Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Белгородская, Брянская, Липецкая и Орловская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Курская область — в 3 и более раза.
Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента России Министерством экономического развития в конце 2021 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и показал свою эффективность. Этот инструмент позволил малым и средним предприятиям привлечь около 1 триллиона рублей для своего дальнейшего развития. Программа продолжит свое действие в 2025 году в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».