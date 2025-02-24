«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП помогли МСП привлечь 470 млрд

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что количество компаний и индивидуальных предпринимателей, которые получили поддержку в виде «зонтичных» поручительств, по сравнению с 2023 годом выросло в два раза и составило 38 тысяч. При этом более 92% всех выданных средств было направлено на поддержку микро- и малого бизнеса, который сталкивается с серьезными трудностями при привлечении заемного финансирования из-за недостатка залогового обеспечения.