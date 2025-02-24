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Posted 24 февраля, 05:29

Published 24 февраля, 05:29

Modified 24 февраля, 05:29

Updated 24 февраля, 05:29

Жители Башкирии стали чаще умирать

Жители Башкирии стали чаще умирать

24 февраля 2025, 05:29
Росстат опубликовал новые данные о смертности в понедельник, 24 февраля.

По данным специалистов статистической службы, в 2024 году в регионе так или иначе скончались 512014 человек. Это больше 2023 года на 7,7%. По словам экспертов по сбору информации, в указанное количество входят как люди умершие естественной смертью, так и те, кто скончался в результате болезней, ДТП или несчастных случаев.

Больше всего статисты начитали убывших в Удмуртии, там — это 8,7%, всего же в Приволжском федеральном округе — это 4,6%.

Ранее специалисты также раскрыли данные о младенческой смертности. В 2024 году в регионе кончалось 125 малышей. Это на 3 ребенка меньше, чем в 2023 году.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Уфы#Смертность#Смертность в Башкирии
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