Жители Башкирии стали чаще умирать

Posted 24 февраля, 05:29
Published 24 февраля, 05:29
Modified 24 февраля, 05:29
Updated 24 февраля, 05:29
По данным специалистов статистической службы, в 2024 году в регионе так или иначе скончались 512014 человек. Это больше 2023 года на 7,7%. По словам экспертов по сбору информации, в указанное количество входят как люди умершие естественной смертью, так и те, кто скончался в результате болезней, ДТП или несчастных случаев.
Больше всего статисты начитали убывших в Удмуртии, там — это 8,7%, всего же в Приволжском федеральном округе — это 4,6%.
Ранее специалисты также раскрыли данные о младенческой смертности. В 2024 году в регионе кончалось 125 малышей. Это на 3 ребенка меньше, чем в 2023 году.