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Posted 24 февраля, 10:25

Published 24 февраля, 10:25

Modified 24 февраля, 10:27

Updated 24 февраля, 10:27

Вахтовик сорвал рейс в Уфу

Вахтовик сорвал рейс в Уфу

24 февраля 2025, 10:25
Фото: mkset.ru.
Мужчина перед полётом заправился спиртным и устроил дебош в салоне самолёта, сообщает в понедельник, 24 февраля, Ново-Уренгойский линейный отдел МВД России на транспорте.

Вахтовики из Башкирии снова оказались в оперативных сводках полиции. На этот раз дебош связан с полётом на самолёте. Уфимский вахтовик во второй декаде февраля устроил пьяный дебош во время посадки на рейс «Новый Уренгой — Уфа». Прибывшей на вызов экипажа полиции пришлось снимать буйного пьяного пассажира с самолёта. Борт уже находился на стоянке и готовился к рулению на взлётную полосу. Мужчину вывели из салона самолёта и проводили в линейное отделение.

Там уфимец рассказал, что собирался лететь домой с вахты. Во время ожидания рейса он переусердствовал с высокоградусным успокоительным. Это и довело вахтовика до скандала в самолёте, а потом — и до протокола за мелкое хулиганство.

Самолёт вахтовиков сломался в Уфе
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Напомним, ранее Mkset сообщал о поломке самолёта с вахтовиками в Уфе.

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