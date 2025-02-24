Вахтовик сорвал рейс в Уфу

Вахтовики из Башкирии снова оказались в оперативных сводках полиции. На этот раз дебош связан с полётом на самолёте. Уфимский вахтовик во второй декаде февраля устроил пьяный дебош во время посадки на рейс «Новый Уренгой — Уфа». Прибывшей на вызов экипажа полиции пришлось снимать буйного пьяного пассажира с самолёта. Борт уже находился на стоянке и готовился к рулению на взлётную полосу. Мужчину вывели из салона самолёта и проводили в линейное отделение.