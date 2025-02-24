В Уфе разыскивают педофила

Уфимские паблики и Telegram-каналы наводнила ориентировка на преступника, которого якобы разыскивают за изнасилование местной школьницы. Как пишут инсайдерские источники, ситуация имела место в конце прошлой рабочей недели, 21 февраля. Взрослый мужчина заманил 9-летнюю девочку в квартиру на улице Блюхера. Насильник привёл туда школьницу под предлогом помощи его больной родственницы. Девочка, которая шла записываться в кружок рисования, не отказала просьбе взрослого, но и не могла подозревать об его гадких помыслах.