mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 07:35

Published 24 февраля, 07:35

Modified 24 февраля, 07:38

Updated 24 февраля, 07:38

В Уфе разыскивают педофила

В Уфе разыскивают педофила

24 февраля 2025, 07:35
Фото: @chestnyreportazh.
По уфимскому сегменту соцсетей гуляет ориентировка на опасного преступника — комментариев от силовых ведомств по поводу надругательства над девочкой к понедельнику, 24 февраля, не поступало.

Уфимские паблики и Telegram-каналы наводнила ориентировка на преступника, которого якобы разыскивают за изнасилование местной школьницы. Как пишут инсайдерские источники, ситуация имела место в конце прошлой рабочей недели, 21 февраля. Взрослый мужчина заманил 9-летнюю девочку в квартиру на улице Блюхера. Насильник привёл туда школьницу под предлогом помощи его больной родственницы. Девочка, которая шла записываться в кружок рисования, не отказала просьбе взрослого, но и не могла подозревать об его гадких помыслах.

Надругавшись над ребёнком, насильник пригрозил школьнице распространением видео всего процесса, если та расскажет родителям или обратится за помощью. Но девочка молчать не стала.

На момент публикации официального комментария по ситуации от правоохранительных органов не поступало.

Придушил, изнасиловал, убил — в Уфе начат суд по громкому делу
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок отравился алкоголем в БашкирииВ Уфе приговорили управляющего «Домом мафии»Плюшкин превратил жизнь уфимцев в зловонный ад
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Школьница#Стерлитамак#Башкортостан#Социальные сети#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Педофилия#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Правоохранительные органы#Мелеуз#Янаул#Насилие#Ориентировка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика