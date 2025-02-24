В Уфе разыскивают педофила

Posted 24 февраля, 07:35
Published 24 февраля, 07:35
Modified 24 февраля, 07:38
Updated 24 февраля, 07:38
Уфимские паблики и Telegram-каналы наводнила ориентировка на преступника, которого якобы разыскивают за изнасилование местной школьницы. Как пишут инсайдерские источники, ситуация имела место в конце прошлой рабочей недели, 21 февраля. Взрослый мужчина заманил 9-летнюю девочку в квартиру на улице Блюхера. Насильник привёл туда школьницу под предлогом помощи его больной родственницы. Девочка, которая шла записываться в кружок рисования, не отказала просьбе взрослого, но и не могла подозревать об его гадких помыслах.
Надругавшись над ребёнком, насильник пригрозил школьнице распространением видео всего процесса, если та расскажет родителям или обратится за помощью. Но девочка молчать не стала.
На момент публикации официального комментария по ситуации от правоохранительных органов не поступало.