mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 07:51

Published 24 февраля, 07:51

Modified 24 февраля, 17:53

Updated 24 февраля, 17:53

В Уфе появится новый спорткомплекс

В Уфе появится новый спорткомплекс

24 февраля 2025, 07:51
Фото: 1MI.
Легкоатлетический манеж и училище олимпийского резерва станут центром нового спортивного комплекса, который появится в Уфе, сообщает в понедельник, 24 февраля, Минстрой РБ.

Микрорайон Затон в Уфе готовится к масштабной трансформации. Как стало известно Mkset, Минстрой Башкирии планирует утвердить документацию, необходимую для строительства крупного спортивного комплекса, включающего в себя современный легкоатлетический манеж и училище олимпийского резерва. Соответствующий проект приказа уже представлен для экспертизы и общественного обсуждения.

Фото: VK: Уфа Новости Башкортостан

Строительные работы планируется провести в один этап в период с 2025 по 2028 годы. Новый объект разместится рядом с действующим Центром фехтования, в квартале, ограниченном улицами Михаила Зайцева, Сергея Михалева, проспектом Дружбы народов и проектируемой улицей. Площадь, отведенная под строительство, составляет 24,74 гектара. Общая площадь комплекса составит около 27 тысяч квадратных метров. Планируется, что в училище смогут обучаться 351 человек. Более точные параметры будут определены на этапе рабочего проектирования.

В Башкирии построят гостиницу за ₽3 млрд
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Абзелиловском районе региона появится новый туристический объект — глэмпинговый комплекс.

Читайте также:
В Уфе разыскивают педофилаСвиной грипп косит уфимцевРебенок отравился алкоголем в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Строительство#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Минстрой Башкирии#Спортивные соревнования#Легкоатлетический манеж#Спорткомплекс#Олимпийский резерв#Учебный корпус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика