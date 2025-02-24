В Уфе появится новый спорткомплекс

Posted 24 февраля, 07:51
Published 24 февраля, 07:51
Modified 24 февраля, 17:53
Updated 24 февраля, 17:53
Микрорайон Затон в Уфе готовится к масштабной трансформации. Как стало известно Mkset, Минстрой Башкирии планирует утвердить документацию, необходимую для строительства крупного спортивного комплекса, включающего в себя современный легкоатлетический манеж и училище олимпийского резерва. Соответствующий проект приказа уже представлен для экспертизы и общественного обсуждения.
Строительные работы планируется провести в один этап в период с 2025 по 2028 годы. Новый объект разместится рядом с действующим Центром фехтования, в квартале, ограниченном улицами Михаила Зайцева, Сергея Михалева, проспектом Дружбы народов и проектируемой улицей. Площадь, отведенная под строительство, составляет 24,74 гектара. Общая площадь комплекса составит около 27 тысяч квадратных метров. Планируется, что в училище смогут обучаться 351 человек. Более точные параметры будут определены на этапе рабочего проектирования.
Как ранее сообщал Mkset, в Абзелиловском районе региона появится новый туристический объект — глэмпинговый комплекс.