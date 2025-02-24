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Posted 24 февраля, 07:18

Published 24 февраля, 07:18

Modified 24 февраля, 07:20

Updated 24 февраля, 07:20

В Гастрономике не только вкусно, но и выгодно!

В Гастрономике не только вкусно, но и выгодно!

24 февраля 2025, 07:18
Фото: Гастрономика.
Реклама. ИП Федорова Ольга Александровна. erid: 2W5zFHKBR5A
Гастрономика продолжает радовать своих гостей и запускает акцию: вторая порция в подарок!

Ежедневно при покупке одной порции вторую такую же, вы получаете бесплатно. Акция действует, как на блюда, так и на напитки.

Гастрономика — это первый фудмолл Уфы. Масштабное и потрясающее гастрономическое пространство, где собраны более 15 ресторанных концепций под одной крышей в самом центре Уфы в Гостином дворе.

Ждем вас каждый день!

«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1

В акции есть ограничения. Подробные условия и места действия уточняйте в Гастрономике.

instagram.com/gastronomikaufa (компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат соцсети Фейсбук и Инстаграм, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
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