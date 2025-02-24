В Гастрономике не только вкусно, но и выгодно!

Posted 24 февраля, 07:18
Published 24 февраля, 07:18
Modified 24 февраля, 07:20
Updated 24 февраля, 07:20
Ежедневно при покупке одной порции вторую такую же, вы получаете бесплатно. Акция действует, как на блюда, так и на напитки.
Гастрономика — это первый фудмолл Уфы. Масштабное и потрясающее гастрономическое пространство, где собраны более 15 ресторанных концепций под одной крышей в самом центре Уфы в Гостином дворе.
Ждем вас каждый день!
«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1
В акции есть ограничения. Подробные условия и места действия уточняйте в Гастрономике.
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