В чем соль фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Posted 24 февраля, 04:12
Published 24 февраля, 04:12
Modified 24 февраля, 04:12
Updated 24 февраля, 04:12
Экранизировать историю Александра Сергеевича начали еще в начале прошлого века — в эпоху немого кино. В 1910-м году вышла биографическая черно-белая короткометражка «Жизнь и смерть Пушкина». В ней образ поэта на экране впервые постарался изобразить актер Владимир Кривцов. Лента при этом была наполнена казусами. К примеру, встречами Пушкина с другими классиками — Александром Грибоедовым и Николаем Гоголем, с которыми в реальной жизни он никогда не был знаком.
Еще в довоенные годы Страна Советов канонизировала образ Александра Сергеевича двумя картинами — «Поэт и царь» (1927) и «Юность поэта» (1937). В первом фильме шел рассказ о последних месяцах жизни поэта и якобы причастности к его гибели императора Николая I, катализировавшего дуэль с Дантесом. Во втором — уже звуковом — авторы постарались раскрыть Пушкина, как лицеиста, как начинающую творческую личность с известной сценой со «стариком Державиным».
В последние десятилетия прошлого века режиссеры также не стеснялись брать за основу биографические и фантасмагорические сюжеты о «солнце русской поэзии». В киноленте «Бакенбарды» действие было перенесено в наше время, а в качестве аналога Пушкина выступил «брат» Виктор Сухоруков. Свое видение о жизни и творчестве поэта через призму современности тогда же преподнес и неповторимый Карен Шахназаров в картине «День полнолуния», где роль Александра Сергеевича сыграл Евгений Стычкин.
После Миллениума же начался настоящий бум Пушкиниады. Фильмы посыпались, как из рога изобилия. И куда уж тут без Сергея Безрукова, присовокупившего роль автора многотомных стихосложений к своему и без того солидному артистическому портфолио… В ряде кинолент сюжеты были идентичными — отгородить Александра Сергеевича от фатальной дуэли на Черной речке. Так в фильме 2017-го года «Спасти Пушкина» его роль исполнил Константин Крюков. А под занавес 2023-го новогоднюю ночь сотрясла пародия от современных комиков «Иван Васильевич меняет все», где в концовке герои картины также пытаются изменить ход истории. А личина Пушкина в небольшом эпизоде досталась темнокожему «танцору» Мигелю.
Конечно же, неоднократно затрагивали тему поэта-классика и в КВН. Звезды телеэкрана из команд «Утомленные солнцем», «Незолотая молодежь», «Федор Двинятин» и многие другие зачастую искрометно шутили, разнообразно демонстрируя зрителям образ Александра Сергеевича. Сборник лучших номеров КВН про Пушкина имеет более часовой хронометраж.
В середине февраля отечественная киноиндустрия, словно по заказу, «выстрелила» на тему Пушкиниады дуплетом. На Первом канале стартовал показ 12-серийного фильма «Натали и Александр» режиссера Владимира Щеголькова. А в кинопрокат вышла лента Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» — одна из самых ожидаемых и обсуждаемых картин года.
В сериале на главном канале страны в основном показана история Натальи Николаевны Гончаровой, мечтавшей о простом женском счастье. Но судьба ей отрядила удел жены и музы гения. Телезрителям еще предстоит лицезреть финальные части сериала, поэтому не будем раскрывать все карты сценария.
А вот «Пророк…» уже взбудоражил умы успевших посмотреть картину. На злобу дня в качестве основного персонажа многие ожидали увидеть здесь Никиту Кологривого — вполне подходящий типаж для поэта-бунтаря. Но главную роль в итоге сыграл 32-летний обладатель различных международных кинопремий Юра Борисов. И это имя сейчас тоже на слуху! В начале марта он вполне может также получить и «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» в фильме «Анора».
Если это случится, то Борисов станет первым россиянином, завоевавшим «золотую статуэтку». Ранее отечественные кинематографисты получали «Оскары» непосредственно за фильмы и их составляющие. Были эпизоды, когда награда доставалась иностранным гражданам СССР или актерам российского происхождения. Но чтобы непосредственно уроженцу подмосковного Реутова…
Конечно же, интересно, а будет ли Юра впоследствии номинирован на какую-нибудь премию за Пушкина хотя бы в отечественной кинематографии?
30-летний Феликс Умаров, ранее замеченный в съемке рекламных роликов известных мировых брендов, неожиданно перешел на «полный метр». Его дебютная работа, как отмечают критики, новый взгляд на великого русского поэта, «который бросает вызов времени и обстоятельствам». При этом фильм обещает стать «не просто байопиком, а настоящей музыкальной революцией, переплетающей классическую поэзию с современной культурой». Проще говоря: мюзикл, в котором «священную корову» отечественной литературы начинающий кинорежиссер заставил читать рэп.
— Если к драме нет никаких вопросов, то вот мюзикл сразу немного настораживает. Итак, Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он — звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. По моему мнению, это провал — полный и безоговорочный. Готовьтесь испытывать испанский стыд на протяжении всего просмотра. Ты не снимал — а стыдно тебе, за то, что ты это смотришь, — отмечает негатив картины один из критиков.
— Идея снять мюзикла про Пушкина могла бы заиграть новыми красками учитываю такого колоритного главного героя, если бы авторы понимали, кем он был и есть для России. Но вместо этого мы получаем нелепое шутовство и паясничество… Еще в фильме очень много «голливудщины». Ее напоминают и манеры героев, клише сюжетных поворотов… Авторы решили сосредоточиться на его праздной жизни: балы, попойки, беспечные и беспорядочные романы. А не на том, что он сделал в литературе, — вторят ему другие авторы.
На самом деле полярность отзывов о киноленте зашкаливает! Тех, кому фильм действительно понравился, кто посчитал, что новые современные тренды не чужды переносу в 19-й век, тоже немало. Вот выдержки из позитивных отзывов:
— Я специально не читала о фильме ничего до просмотра, чтобы впечатление было не замутненным. Первые 10 минут было так: «Что-оооо? Что это такое?! Что за ерунда?». А потом как втянулась! И в конце вместе с Натали чуть не плакала над этой морошкой. Здорово все сыграли, и рэп мне неожиданно очень понравился, и клиповость фильма не мешала. Несоответствий полно, но они все какие-то нарочастые, не выглядят киноляпами, а выглядят провокациями сценариста и режиссера.
— Посмотрел «Пророк…». Ни капельки не пожалел. Свежо. Динамично. Это мюзикл. С рэпом. Исторической точности ждать не стоит. Бенкендорф, например, своё дело делает уже при Александре I. Но в целом сценаристы материалом владеют…
— В интернете этот фильм окрестили рэп-мюзиклом. Но погодите плеваться! Если вы не любите это направление в музыке, все равно идите и смотрите! Потому что рэп в исполнении симфонического оркестра вы точно в кино еще не слышали. В титрах композитором указан Райан Оттер — Ростислав Пименов. «Триггер», «Метод», «Гоголь», «Фандорин. Азазель», «Троцкий», «Мажор» — его неполный список фильмографии. Я в восторге от музыки, особенно как она работает в зале на слушателя, от разнообразия образов и аранжировок. И если всю музыку к фильму действительно написал один человек, это большая, успешная работа, которая показала его рост, как композитора и аранжировщика.
Как видите, мнений великое множество. Пожалуй, это как раз повод, чтобы немедленно сходить в кинотеатр или дождаться появления фильма в свободном интернет-доступе. Чтобы затем, что называется, на собственной шкуре убедиться в правоте или поклепе уже многочисленных посмотревших «Пророка…».
О недолгой, но безупречно творческой и плодовитой 37-летней жизни великого поэта, оборвавшейся пулей негодяя Дантеса, безусловно, знают многие. Фактически — со школьной скамьи. Без новых веяний, без новых взглядов на житие и бытие автора классических многотомников, судя по всему, сейчас не обойтись. И каждый осознает для себя, какой для него тот самый сукин сын — А. С. Пушкин. Который за 11 лет до своей гибели расчертил пером простое, но вечное:
Восстань, Пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей…
Максим БАЛОБАНОВ