В чем соль фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

После Миллениума же начался настоящий бум Пушкиниады. Фильмы посыпались, как из рога изобилия. И куда уж тут без Сергея Безрукова, присовокупившего роль автора многотомных стихосложений к своему и без того солидному артистическому портфолио… В ряде кинолент сюжеты были идентичными — отгородить Александра Сергеевича от фатальной дуэли на Черной речке. Так в фильме 2017-го года «Спасти Пушкина» его роль исполнил Константин Крюков. А под занавес 2023-го новогоднюю ночь сотрясла пародия от современных комиков «Иван Васильевич меняет все», где в концовке герои картины также пытаются изменить ход истории. А личина Пушкина в небольшом эпизоде досталась темнокожему «танцору» Мигелю.